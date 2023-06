Bernard Casoni, seul en course pour devenir le nouvel entraîneur de l'USO Foot

Le feuilleton touche à sa fin. Depuis le départ de Nicolas Usaï après le dernier match de National, l'USO se cherche un nouveau tacticien. Et le temps presse, car la reprise de l'entraînement est prévue pour la fin du mois de juin. Ces dernières semaines, le président Philippe Boutron a discuté avec de nombreux candidats. Parmi eux, Laurent Peyrelade, l'ancien entraîneur de Rodez, très intéressé par le projet orléanais. Sa candidature n'a pas été retenue nous dit-on.

Le favori des sondages, jusqu'ici, se nommait Karim Mokeddem. L'ancien entraîneur du Stade Briochin et de Bourg-Péronnas correspondait au profil recherché par la direction. Expérimenté, connaisseur du National et pratiquant un beau jeu, le tacticien est très sollicité. Dans les studios de France Bleu Orléans le 9 juin dernier, le président Philippe Boutron le présentait comme un coach "qu'il appréciait et qu'il connaissait depuis très longtemps." La signature Karim Mokeddem était proche d'aboutir ces derniers jours. Mais d'après nos informations, son avenir ne se dessine pas dans le Loiret.

Un ancien vainqueur de la Ligue des Champions

La présentation du nouvel entraîneur de l'USO est programmée en début de semaine prochaine, ce qui semble indiquer que le club a fait son choix. Et tout porte à croire qu'il s'agit de Bernard Casoni. L'entraîneur âgé de 61 ans a rencontré Philippe Boutron ces derniers jours. L'ancien défenseur de l'OM et de l'équipe de France possède une grosse expérience comme entraîneur. Passé par les bancs de Bastia, d'Auxerre ou encore Valenciennes, il est l'un des artisans des belles heures d'Evian Thonon-Gaillard, qu'il fait monter en Ligue 2 puis en Ligue 1 en l'espace de deux saisons.

Dans une interview accordée à nos confrères d'ActuFoot en janvier dernier , Bernard Casoni confiait son désir de retrouver un banc, lui qui est sans club depuis depuis un an et demi. Après une pige à Lorient en 2016-2017 en remplacement de Sylvain Ripoll, Bernard Casoni a tenté sa chance au Maroc, en Algérie et même au Qatar. Selon toute vraisemblance, l'ancien international tricolore va signer son retour en France sur le banc orléanais.