Bernard Joannin invité de la Tribune sur France Bleu Picardie

Amiens, France

Bernard Joannin fait sa rentrée sur France Bleu Picardie.

Le président de l'Amiens SC depuis 2009 s'exprimera sur les sujets d'actualité de son club actuellement 16e en Ligue 1. Les interrogations autour du dernier mercato, le mode de fonctionnement de la cellule de recrutement, l'avenir de l'entraineur Christophe Pélissier, la construction du club, ses projets, la Ligue 1, la deuxième partie de saison, et bien sûr la victoire importante dans la course au maintien samedi contre Caen. "On a montré que dans l'adversité nous avions la capacité à faire face" a t-il déclaré après le match. "On continue d'écrire ensemble une belle aventure humaine".

Bernard Joannin en débattra avec Mathieu Dubrulle et ses polémistes Antoine Caux, Lionel Herbet, Romain Péchon et Fabien Reinert dans la Tribune ce lundi 11 février entre 18 et 19h.

Vous aussi posez vos questions en direct à Bernard Joannin au 03.22.92.58.58