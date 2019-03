Bernard Joannin, président de l'Amiens SC : " Le mercato a équilibré l'équipe "

Amiens, France

Tout sourire à la sortie des vestiaires du stade Raymond Kopa à Angers (0-0), Bernard Joannin a salué la combativité et le caractère de son équipe, 17e de Ligue 1 avec 7 points d'avance sur le barragiste Guingamp , après un 4e match d'affilée sans défaite. Pour le président de l'Amiens SC, les bonnes performances réalisées depuis un mois ( victoires à domicile contre Caen, Nice, et Nîmes ... matchs nuls à Reims et Angers) coïncident avec le marché des transferts.

"On a une équipe maintenant !"

"Vous voyez qu'on peut faire de très bons mercatos à 12000 km " n'a pas manqué de rappeler sous forme de boutade le chef d'entreprise amiénois, critiqué en janvier pour être parti comme chaque année en vacances pendant le marché des transferts. " On a fait un très bon mercato, les arrivées d'Erik Pieters et de Sehrou Guirassy ont rééquilibré l'équipe" a affirmé Bernard Joannin, satisfait de la "bravoure" et de l'état d'esprit des joueurs. "On a une équipe maintenant ! Les joueurs se trouvent, sont solidaires, c'est intéressant"

A 9 journées de la fin du championnat , l'Amiens SC est donc en position favorable pour se maintenir. Mais le président de l'ASC ne s'emballe pas. "Nous avons 9 finales à jouer avec beaucoup d'envie. Quand vous travaillez bien, la résultante qui est la victoire arrive."

Amiens jouera ses deux prochains matchs à domicile le 31 mars contre Bordeaux et le 6 avril contre St-Etienne

Mulazzi invité de La Tribune

Ce lundi 18 mars, le vice-président de l'Amiens SC Luigi Mulazzi sera l'invité de l'émission La Tribune Sport de 18 à 19h sur France Bleu Picardie