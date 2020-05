Bernard Maligorne, ancien joueur et entraîneur du Stade Lavallois prend sa retraite sportive

C'est une figure bien connue et emblématique du Stade Lavallois qui prend sa retraite footballistique. Bernard Maligorne (76 ans), quittera à la fin de cette saison son poste de directeur sportif du club breton du Stade Plabennecois Football (National 3). Saison évidemment tronquée en raison de l'arrêt des championnats de football, à cause de l'épidémie du coronavirus.

La Gambardella 1984

Bernard Maligorne a d'abord signé au Stade Lavallois en tant que joueur en 1965. Il portera le maillot Tango jusqu'en 1974. Fort de son expérience et de sa connaissance du football, le milieu de terrain devient successivement entraîneur-adjoint puis, en 1979, responsable du centre de formation du club mayennais. Sa mission s'arrêtera en 1985, un an après la victoire des jeunes du Stade Lavallois en finale de coupe Gambardella face au Montpellier d'un certain Laurent Blanc (0-0, tirs au but).

Après avoir fait fonction d'entraîneur à l'UCK Vannes, le Stade Brestois et le Red Star, Bernard Maligorne revient au Stade Lavallois. De 1990 à 1992 il reprend la tête du centre de formation avant de remplacer Michel Le Milinaire, évincé de l'équipe, au poste d'entraîneur. À la tête du groupe professionnel Bernard Maligorne atteindra notamment la demi-finale de la coupe de France en 1993.