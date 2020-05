Bernard Maraval - MHSC : "La philosophie de Montpellier, ce n'est pas de sortir le chéquier"

Depuis le 1er mars, Bernard Maraval travaille et prend ses marques, aux côtés d'un Robert Nouzaret qu'il s'apprête officiellement à remplacer, avec une prise de poste officielle programmée au 1er juillet. De retour dans le club où il a été formé comme joueur jusqu'à l'âge de 16 ans, avant de partir à l'INF Clairefontaine puis à Sochaux, l'ancien défenseur occupe désormais la fonction de directeur du recrutement au centre de formation. Un rôle qu'il connait, pour l'avoir déjà occupé dans le Doubs, durant de longues années.

Dans 100% Paillade, Bernard Maraval nous a longuement présenté son parcours, mais aussi sa politique, sa philosophie, son équipe et sa méthode. En voici quelques extraits.

Des joueurs locaux en priorité

La volonté de Bernard Maraval sera de "poursuivre le travail qui a été très bien fait", a précisé l'intéressé. Avec un objectif clair : recruter le plus possible des joueurs locaux. "Tout ce qui est très beau potentiel sur le coin de Montpellier doit jouer à Montpellier. Après, on peut aussi aller chercher des joueurs ailleurs, mais avec de gros potentiels. Plus on s'éloigne, plus on est exigeant. La priorité, c'est de faire venir les meilleurs locaux. C'est plus facile à gérer, car jamais évident de sortir un enfant de sa famille. Et puis c'est aussi plus valorisant pour l'image du club d'avoir au centre de formation et en équipe première des joueurs de Montpellier ou du grand Montpellier".

Neuf recruteurs pour le centre

Pour les dénicher, c'est sur une équipe de neuf recruteurs salariés du club que Bernard Maraval s'appuiera, dans un premier temps : "Il y a deux personnes sur Montpellier, qui sont connues puisqu'il s'agit des anciens joueurs Stéphane Blondeau et Wilbert Suvrijn (...) on a un recruteur sur la région marseillaise, deux sur Toulouse. Nous avons aussi Stéphane d'Angelo sur Perpignan, un recruteur sur Béziers, puis deux à Lyon, dont un qui fait aussi les pros. Dans le Nord, on a également un recruteur qui fait la région parisienne".

Une philosophie, des valeurs

Alors que le milieu du recrutement est très concurrentiel, certains clubs n'hésitent pas à proposer de grosses sommes d'argent, parfois aux familles de joueurs très jeunes. Une méthode qui n'est pas celle qu'il appliquera à Montpellier, affirme Bernard Maraval : "Ces sommes me paraissent parfois astronomiques (...) La philosophie de Montpellier, c'est de présenter un beau projet sportif, scolaire et éducatif (...) Mais c'est vrai que ça devient très difficile face à des grosses cylindrées qui arrivent avec l'argument financier (...) heureusement, toutes les familles ne son pas obnubilées par ça (...) de toute façon, la philosophie de Montpellier n'est pas de sortir le chéquier".