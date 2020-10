Bernard Serin (FC Metz) : "en vendant Habib Diallo 10 millions, on est dans les eaux de ce mercato"

Bernard Serin a tenté d'expliquer ce qui, pour les supporteurs du FC Metz est inexplicable. La vente de Habib Diallo au Racing Club de Strasbourg pour 10 millions d’euros, hors bonus, montant bien éloigné de ce que le club espérait et de ce qu’il avait écrit dans son budget prévisionnel.

Bernard Serin : Nous n’avons eu aucune, aucune !, proposition de clubs anglais. Un vague début de discussion sur un prêt payant d’un million à West Bromwich Albion, interrompu immédiatement. Mayence était intéressé mais il devait vendre Mateta pour faire une offre. Il n’a pas vendu Mateta. A deux jours de la fermeture du mercato, un club proche de nous (…) a fait un effort exceptionnel.

Si "exceptionnel" qu'il était visiblement impossible à refuser, malgré la rivalité entre supporteurs messins et strasbourgeois. "Les supporteurs sont dans l'affect" balaye le Président.

Ce dernier ne voulait pas d'un départ différé au mercato d'hiver. Car aligner Diallo aux côtés de Niane, proclamé attaquant numéro 1 cette saison, n'était plus souhaitable. Et parce que le FC Metz a besoin de liquidité. Il a dépensé 14 millions d’euros lors de ce mercato, et doit gérer les dépenses liées au centre d’entraînement de Frescaty ou à la nouvelle tribune Sud du stade Saint-Symphorien. "Guirassy, côté comme Diallo, a signé à Rennes pour 12 millions. Nous 10. On est dans les eaux de ce mercato. Dans un mercato précédent, on aurait sans doute transféré Diallo en Angleterre pour un montant compris entre 10 et 20 millions."

Le détonateur anglais n'a pas eu lieu

Sur la défensive, mais au combatif, Bernard Serin réfute toute pression sur le joueur pour signer à Strasbourg : « Je ne l’ai pas vu une seule seconde entre la proposition et sa signature. Philippe Gaillot non plus. Habib est parti avec l’agent à Strasbourg, on a négocié par téléphone et mail (...) Le marché anglais, c’est le détonateur, conclut Serin. Les clubs anglais ont peur. Ils ont perdu une partie des recettes l'an passé, ils perdent des montants énormes à chaque match à cause des huis clos. Ils gagnent 4 à 5 millions par match normalement. Et ils craignent qu'une seconde vague de COVID n'interrompe le championnat et le versement des droits. Les clubs veulent bien les joueurs, mais ne veulent pas de transferts. »