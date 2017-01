Bernard Serin : "Jean-Michel Aulas est un manipulateur, il essaye de récupérer 3 points sur tapis vert"

Le président du FC Metz était l'invité ce lundi soir de l'émission "Lundi C'est Graoully". L'occasion de revenir sur les récentes sanctions de la LFP, l'actu des transferts. L'occasion aussi d'un (nouveau) coup de griffe au patron de l'OL.

Après une séquence éprouvante sur le plan sportif, délicate sur le plan disciplinaire et polémique dans les médias, le président du FC Metz était l'invité ce lundi de l'émission hebdomadaire de France Bleu Lorraine, "Lundi c'est Graoully". Manque de résultats, sanctions de la LFP, transferts et polémiques. Voici les principales déclarations recueillies lors de l'émission de ce soir.

Les sanctions de la LFP

Vendredi dernier, Bernard Serin avait osé un parallèle avec la salle de concert du Bataclan. Une petite phrase, évidemment malheureuse, qui a provoqué un tollé. Il s'en est expliqué depuis, et revient une nouvelle fois sur le fond de l'affaire : les sanctions infligées à Metz sont-elles justifiées ? Le club va-t-il faire appel ? Pour l'appel, c'est très vraisemblable, même si, ce qui le gène beaucoup en ce moment, ce sont les déclarations de Jean-Michel Aulas.

Jean-Michel Aulas a la mémoire courte

Sur les déclarations de son homologue lyonnais, visiblement, Bernard Serin a la moutarde qui lui monte au nez : "Jean-Michel Aulas est dans son rôle habituel. C'est un manipulateur qui essaye de récupérer 3 points sur tapis vert. Ce n'est pas à son honneur, parce que ce n'est pas dans l’intérêt du football d'instaurer dans nos règlements une jurisprudence de cette nature. Il surfe sur ces polémiques, mais il a la mémoire courte. L'année dernière, il y a eu un certain Lyon / Saint-Etienne dans lequel on a pu dénombrer je crois 55 engins pyrotechniques, et un stadier malheureux avait perdu un doigt. Ce qui est une blessure beaucoup plus grave que celle d'Anthony Lopes, lequel a eu une ITT* de 3 jours, et n'a même pas observé cette ITT, puisqu'il s’entraînait au bout du 2e jour".

Du neuf dans l'effectif ? Fallou Diagne dès demain sans doute

Le patron du club grenat n'a pas esquivé non plus les questions sportives, et sur la santé de son club, il semble garder une vraie confiance. "Est-ce que le groupe lâche son coach ? Non. Ils savent tous très bien que nous faisons face à un enchaînement de situations. Parfois, on ne peut pas jouer comme on voudrait le faire, parce qu'on a des suspendus ou des blessés. On ne peut pas condamner le staff. Un nouveau recrutement ? Il est peut-être déjà signé !". Avec les quelques indices lâchés au micro de France Bleu Lorraine (Milieu, 27 ans, passé par Metz, qui peut aussi jouer en défense), le portrait dressé par Bernard Serin est celui du milieu de terrain Fallou Diagne, aujourd'hui joueur du Werder de Brême. De l'autre côté de la frontière, on semble le savoir aussi. 2e recrue après l'arrivée de Diabaté.

Wechsel wohl perfekt: Fallou Diagne soll morgen auf einer Pressekonferenz als Neuzugang beim FC Metz (Ligue 1) vorgestellt werden. #Werder — worum.org (@worum_org) January 9, 2017

* ITT : Incapacité Totale de Travail.