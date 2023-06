Bernard Serin sur la montée du FC Metz en Ligue 1 : "On n'est pas à 100% mais on est à 99 ! "

Un scenario en demi-teinte, pour le FC Metz, à l'issue de cette ultime journée de Ligue 2. Le FC Metz, vainqueur 3 buts à 2 de son match contre Bastia, ce vendredi soir, n'a pas encore la certitude de monter en Ligue 1 : "On n'est pas à 100%, mais on est à 99, explique le Président du club Bernard Serin, je ne vois pas comment le résultat de l'autre côté pourrait être modifié. On savoure, car on pense qu'on est vraiment en Ligue 1 et qu'on a mérité d'être en Ligue 1".

Tout dépendra de la commission de discipline de la Ligue de football professionnel , qui doit se réunir lundi pour statuer sur le cas de la rencontre Bordeaux-Rodez. Le match a été arrêté après que le buteur de Rodez Lucas Buades se soit fait bousculer par un supporter bordelais. Si la Ligue donne match perdu à Bordeaux, lundi, Metz sera promu. Si elle ordonne de rejouer le match, Bordeaux a encore une chance de reprendre la deuxième place à Metz, à condition de l'emporter par cinq buts d'écart.

"Un match comme on en veut tous les week-ends !"

Le Président du FC Metz salue l'ambiance qui régnait à Saint-Symphorien : ""C'était un match tendu, indécis, mais c'est un match comme on en veut tous les week-ends ! Avec un stade plein, une ambiance de fou, des supporters qui sont à l'unisson derrière leur équipe, quelque chose qui pour un président fait chaud au cœur"

Une saison au début difficile

"Cette victoire, c'est la consécration d'une saison où le début a été difficile, un peu pollué par des joueurs qui l'an dernier étaient Ligue 1 et qui ne souhaitaient pas rester. Et qui nous ont un peu pollué les deux/trois premiers mois (Kouyate, Centonze et Bronn, NDLR). Mais après la coupe du Monde, László Bölöni avait construit son équipe et son plan de jeu et depuis on n'a plus perdu un match".

Le Président Serin conclu : "Ça prouve que cette équipe à le niveau, qu'elle mérite de monter en Ligue 1. Je suis un Président heureux ce soir !"