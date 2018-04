Marseille, France

Bernard Tapie s'est dit "stupéfait" ce jeudi sur France Bleu Provence par les déclarations de Rudi Garcia, pour qui Salzbourg est favori. "Pour moi, Salzbourg est favori mais l'OM est un outsider déterminé à rejoindre la finale", a déclaré l'entraîneur de l'OM lors de la conférence de presse du mercredi 25 avril. "Merde, on n'est pas favori dans un match contre Salzbourg qu'on joue chez nous ?", s'est interrogé l'ancien président de l'OM qui se bat contre un cancer. "Qu'est ce qu'on fout alors en coupe d'Europe ? C'est ridicule total", a lancé Bernard Tapie.

"Il ne faut pas confondre les discours."

"Ça me blesse quand une équipe du niveau de l'OM annonce qu'elle n'est pas favorite avant de rencontre l'équipe autrichienne chez elle. On va jouer contre une équipe qui ne nous a pas battus, avec une équipe qui est plus en forme et avec un stade qui va mettre le feu", assure Bernard Tapie qui adresse ce message en forme de tacle à Rudi Garcia : "Change de boulot, mon pote, si t'es pas favori dans ces conditions. (...) Il ne faut pas confondre les discours tenus pour les tiers, les discours tenus pour les joueurs et ce qu'on ressent."

Bernard Tapie "pas au bout de ses peines" face au cancer

L'ancien patron de l'OM se confie également sur l'épreuve qu'il traverse : "C'est comme toutes ces maladies, il y a des passages plus ou moins durs. C'est le résultat final qui compte, mais on n'est pas encore au bout de nos peines". Bernard Tapie est très sensible aux marques d'affection et de soutien, notamment de la part des supporters marseillais : "Évidemment que ça fait du bien et on ne s'en lasse pas, pour tout dire..."