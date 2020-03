Bernard Tapie pleure la mort de son ancien bras droit à l'OM, Michel Hidalgo

"Il n'était pas entraîneur chez moi, il était beaucoup plus. Je ne m'étais pas trompé à l'époque", soupire Bernard Tapie, à l'annonce de la mort de l'ancien manager de l'OM et sélectionneur de l'équipe de France de football, Michel Hidalgo. Il est arrivé dans les rangs bleus et blancs, juste après la prise de fonction de Bernard Tapie comme président, et est resté pendant 5 ans, entre 1986 et 1991.

Le club ne serait jamais devenu ce qu'il est devenu sans lui" (Bernard Tapie)

"Quand il a fallu choisir mon entraîneur, il est le premier à qui j'ai pensé. Il a quitté les fonctions qu'il avait, pour venir vivre courageusement une aventure qu'il n'a pas regretté", raconte l'homme d'affaire et ancien président de l'OM. "Il avait la crédibilité, le talent, et la gentillesse. Ce n'était pas un prétentieux, il était rigoureux mais tolérant avec tout le monde. Il nous a beaucoup aidé", reconnaît Bernard Tapie.

Michel Hidalgo, un homme franc jeu

"Il n'a fait qu'une seule bêtise, et il ne m'en voudra pas de le dire. Pour réussir à faire venir Maradona, je m'y étais pris avec beaucoup de malice pour approcher le président de Naples et Maradona lui-même. On s'est vu en cachette trois ou quatre fois. Quand Michel Hidalgo l'a su, il n'a pas pu s’empêcher de le dire, et ça a tout fait capoter. C'était un homme qui ne supportait pas ce qui était borderline", sourit Bernard Tapie. Une messe sera célébrée à Marseille, avec les anciens footballeurs de l'équipe de France, dès que la situation sanitaire l'autorisera.