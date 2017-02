Bernard Tapie : "On a pris une belle gifle dans la gueule ! "

L'ancien président de l'Olympique de Marseille juge sévèrement la prestation des joueurs marseillais, humiliés par le PSG au Vélodrome (1-5). Pas d'envie, pas de fond de jeu. Un bilan sans concession.

Le Vélodrome était plein à craquer hier soir. Record d'affluence battu avec 65 252 spectateurs. Cela n'a pas suffi aux joueurs de Rudi Garcia, surclassés par des Parisiens décidément sur une autre planète depuis quelques semaines dans les matchs importants (4-0 contre Barcelone en Ligue des Champions).

"Vous avez vu les biathlètes comment ils finissent une compétition ?"

Bernard Tapie, l'ancien Président de l'OM n'a pas apprécié l'attitude des joueurs marseillais : "La pression, elle est susceptible de vous aider à vous surpasser. Dans un match comme celui-ci, vous devez sortir du terrain à quatre pattes ! Vous avez vu les biathlètes comment ils arrivent à la fin d'une compétition ? Vous pouvez dire ils ont tout donné parce qu'ils ne sont même plus capables de rester debout".

Une différence totale entre les deux équipes

Pour l'homme d'affaire, on était très loin de l'esprit "Biathlon" hier côté olympien : "Je n'ai pas trouvé l'énergie, l'envie, l'enthousiasme, je n'ai rien senti de tout ça. Je l'ai même plutôt senti du côté du PSG. On avait le sentiment, qu'en dehors du fait qu'ils étaient meilleurs, ils en avaient encore plus envie. La différence entre les deux équipes était totale : tactique, technique, mentale".

Bernard Tapie poursuit sa critique dénonçant une équipe marseillaise au visage amateur, pétrifiée de peur, sans schéma de jeu : "J'ai rien compris à ce match. j'ai vu quelques une-deux, des appels de balles, mais si vous pouvez m'expliquez quelle était l'optique du match ! Un pressing très haut ? Je n'ai rien compris à part qu'on a pris une belle gifle dans la gueule et que ça va être dur à cicatriser, voilà". L'ancien président de l'OM ne se réjouit que d'une chose : que les Marseillais rechaussent vite les crampons, dans deux jours contre Monaco en Coupe de France, "pour se venger" de cette humiliation.