Angers - Nîmes : Paul Bernardoni "impatient" de rejouer avec ses coéquipiers

Nîmes, France

Les terrains lui ont manqué et cela se ressent ! Le gardien Paul Bernardoni fait son retour sur les pelouses de Ligue 1 ce samedi, à l'occasion du déplacement du Nîmes Olympique à Angers. Il était blessé depuis le 6 octobre et ce match face au LOSC. En conférence de presse, Paul Bernardoni s'est dit satisfait de revenir aussi vite à la compétition : "Je suis vraiment très très content ! (rires) J'étais malheureux et en colère quand je me suis blessé... Puis en revoyant les images, je me rends compte que c'est vraiment la faute à pas de chance. Donc je me suis mis une grosse charge de travail, le staff médical m'a bien suivi. Aujourd'hui, ma cheville est apte à 100%."

Garder la même mentalité

Le gardien âgé de 22 ans s'est également exprimé sur la situation du Nîmes Olympique. Le club est dernier du championnat, sans victoire à l'extérieur depuis le début de la saison et s'apprête à affronter Angers, le surprenant troisième de Ligue 1. Mais selon Paul Bernardoni, cela n'affecte pas ses coéquipiers : "On en parle entre nous, on sait qu'il nous manque de la réussite mais si on garde notre mentalité, notre style de jeu, cela va basculer en notre faveur. Aux entraînements, il y a beaucoup de sourires et il faut que cela perdure. C'est ce qui nous permettra de repartir de l'avant !"

Angers-Nîmes, c'est ce samedi et c'est en direct sur France Bleu Gard Lozère, avec Romain Collet-Gaudin et Patrick Champ. Rendez-vous dès 19h30 pour l'avant-match.