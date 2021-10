Foot-National : la Berrichonne prend l'eau face à Concarneau

La première apparition du propriétaire du club, le Prince Abdullah Bin Mosaad dans les travées du stade Gaston-Petit, n'a pas porté chance aux joueurs de la Berrichonne.

Le Prince Prince Abdullah Bin Mosaad avec à sa gauche Michel Denisot, président de la Berrichonne et Patrick Trotignon, directeur général du club © Radio France - Sylvain Rogie

Les premières de minutes de jeu ne donnent rien de vraiment alléchant : c'est le fameux round d'observation. Les vingt deux acteurs sont concentrés, appliqués, mais il n'y a aucune occasion franche. La patience sera visiblement le mot d'ordre, car après vingt minutes, le score est de 0 à 0.

Mais sur l'unique occasion de Concarneau, la Berri va encaisser un but, sur un déboulé côté gauche de Nomel ; ce dernier centre au deuxième poteau et El Khousmiti jaillit dans le dos de la défense : du plat du pied, il pousse le ballon au fond des filets (34e). La Berrichonne est menée, sous les yeux du Prince Saoudien Bin Mosssad qui a déclaré avant le coup d'envoi vouloir se donner les moyens de mettre Châteauroux au plus haut niveau, autrement dit la Ligue 1 !

Mais pour le moment, malgré quelques tentatives en fin de première mi-temps, les Castelroussins rejoignent les vestiaires la tête basse sur ce score de 1 à 0 en faveur des Thoniers de Concarneau. Les joueurs de Marco Simone n'ont pas été outrageusement dominés mais ils ont manqué de rythme pour inquiéter les Bretons.

Au début de la seconde période, le scénario est identique : la première banderille arrive après 11 minutes sur une incursion de Fortuné côté gauche mais il se heurte à une bonne défense Bretonne : 0-1 (59e)

Le doublé du Breton El Koumisti

Concarneau prend petit à petit les commandes du match et ce diable d'El Koumisti, bien servi par Rabillard dans l'axe, se présente seul face au gardien de but Berrichon. Il gagne son duel et inscrit du même coup son deuxième but 0-2 (64e).

Une défaite qui ne va pas faire plaisir au Prince Abdullah Bin Mosaad © Radio France - Sylvain Rogie

Marco Simone décide d'insuffler du sang neuf avec les rentrées de Mendy, Suu ou encore Deuro mais rien n'y fait. La Berri n'y est pas. Elle s'incline logiquement face aux Bretons. Les joueurs de Marco Simone sont trop irréguliers pour rester en haut du classement.