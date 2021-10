Football : une Berri renversante s'impose en quatre minutes 2 à 1 face à Chambly

Le nouvel entraîneur de la Berri a été entendu par son groupe. Il souhaitait que ses joueurs bonifient le match nul 1-1 très moyen obtenu à Boulogne-sur-Mer, et bien ils l'ont fait avec cette victoire 2 buts à 1 contre Chambly à Gaston Petit. Certes tout n'a pas été parfait mais pour une équipe qui a annoncé clairement l'accession en ligue 2, c'est un peu plus conforme aux ambitions du club. Les premières minutes sont équilibrées entre ces deux formations du milieu de tableau qui évoluaient pourtant en ligue 2 la saison dernière. Chambly joue crânement sa chance mais ne se montre pas dangereux.

La Berri pousse mais pêche dans le dernier geste

La Berri pour sa part procède par contres et passes, la plupart du temps par les côtés. Les déboulés de Thio N'Tolla à gauche (13e) ou encore de Kévin Fortuné à l'opposé (15e) sont intéressants, mais les Castelroussins pêchent une nouvelle fois dans la finition. A noter également la belle frappe appuyée cadrée de Gilles Sunu détournée en corner par le portier de Chambly (18e). La dernière occasion est une nouvelle fois à mettre à l'actif des Berrichons sur un centre au millimètre de Fortuné côté gauche Sunu, toujours lui, voit sa frappe passer à quelques centimètres de buts Camblysien. La mi-temps intervient sur ce score peu flatteur de 0 à 0 avec en prime quelques sifflets du public de Gaston-Petit.

Chambly mène à Gaston-Petit à la stupeur générale

Les vingt-deux acteurs repartent sur les mêmes bases. L'envie de bien faire est là mais aucune équipe n'arrive à marquer. Chambly va finir par y parvenir; Alexandre Vincent à la 76e reprend du pied gauche un centre contré 0-1 (76e). A ce moment là, La Berri perd deux places; elle est dixième au classement avec 16 points. Mais la Berri réagit à la 90 suite à une grosse bévue du gardien de Chambly qui voit le ballon filer entre ses gants. Nolan Roux en renard des surfaces égalise à 1-1 (90e). Et ce n'est pas tout. Scénario incroyable, Thomas Robinet à 60 secondes de la fin délivre ses partenaires et la Berri s'impose 2 à 1. Les Castelroussins sont sixièmes au classement !

Première à domicile réussie pour le nouveau coach castelroussin

"Je nous ai trouvé entreprenants (...) Ces victoires là, ca peut être le début de quelque chose de très sympa" veut croire le nouvel entraîneur de la Berri, Mathieu Chabert "On a vu une équipe qui n'a pas lâché, même s'il y a eu des déchets (...) Il fallait bonifier le match contre Boulogne, on l'a fait. A l'arrache, mais on l'a fait" estime le coach castelroussin.

"Ca va très vite. Des fois on peut dire que l'on revient de loin, et ça a été le cas ce soir" commente de son côté le premier buteur castelroussin, Nolan Roux. "J'espère que cette fois-ci ça va nous lancer dans le championnat" veut croire celui qui a apporté la victoire à son équipe, Thomas Robinet. "On fait une bonne opération" conclut l'attaquant, qui vient de marquer son sixième but de la saison en championnat.