Berri-PSG : la billetterie ouvrira le 20 décembre

On connaît la date d'ouverture de la billetterie pour le match entre la Berrichonne de Châteauroux et le PSG pour les 32èmes de finale de la coupe de France le 6 janvier prochain. Les billets pour le grand public seront en vente le 20 décembre, et le 2 janvier en ligne.

Les places pour le match Berri-PSG seront mises en vente le 20 décembre. (Illustration) © Radio France - Sylvain Rogie Il faudra être réactif : la billetterie pour le match entre la Berrichonne de Châteauroux et le PSG en Coupe de France ouvrira le 20 décembre prochain au grand public. Le club de Châteauroux l'annonce ce lundi soir sur son site Internet. Les points de vente et le nombre de places disponibles seront connus plus tard. Le club castelroussin recevra le PSG le 6 janvier à 21 heures au stade Gaston Petit. ⓘ Publicité Une prévente réservée aux socios est prévue les jeudi 8 et vendredi 9 décembre de 9h30 à 18h30. Chaque socio aura la possibilité d’acheter 4 places en plus de la sienne pour cette rencontre, sur présentation de la carte socio. Enfin, les places restantes -s'il y en a- seront vendues en lignes à partir du lundi 2 janvier. Côté tarif, il faudra débourser 30 euros pour une place dans les tribunes latérales, et 100 euros dans la tribune d'honneur. Les socios bénéficieront d'un tarif réduit.