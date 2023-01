Berri-PSG : Neymar ne jouera pas contre Châteauroux pour les 32e de finale

Ni Mbappé, ni Messi... ni Neymar. Le suspens flottait encore sur la venue de l'attaquant du PSG vendredi 6 janvier, à Gaston Petit, pour les 32e de finale de la Coupe de France face à La Berrichonne. Le seul des "MNM" qui pouvait encore être présent - Kylian Mbappé est au repos, Lionel Messi tout juste revenu de la Coupe du Monde - ne sera finalement pas de la partie. Christophe Galtier, le coach parisien, a douché les derniers espoirs des supporters en conférence de presse ce jeudi 5 janvier.

Le joueur brésilien n'était pas présent à l'entraînement ce matin. "Vous savez qu'il a une grosse entorse de la cheville, on a décidé avec les équipes médicales que c'était dans cette période-là qu'il fallait traiter sa cheville" a expliqué l'entraîneur parisien, confirmant qu'"il ne pourra pas participer au match de demain".

"La Berrichonne sera prête"

Mais Christophe Galtier assure que le club alignera "une équipe très compétitive" demain soir. "La Coupe de France est un trophée important, à mes yeux c'est le plus beaux des trophées, on a l'ambition d'aller au bout de cette compétition" assure-t-il.

Le coach parisien s'est aussi exprimé sur son adversaire berrichon : "Vous avez beaucoup de joueurs qui sont passé par des centres de formation, beaucoup de joueurs ont joué en Ligue 2. Sur le plan athlétique, La Berrichonne sera prête. Il va y avoir une grosse ambiance, et des joueurs qui vont jouer le match le plus important de leur saison. On va devoir être présents et ne pas avoir les faiblesses ou la faillite collective que nous avons eu dimanche", en référence à la défaite du PSG face à Lens en Ligue 1.