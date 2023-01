Berri-PSG : "Une fête formidable du foot" pour Michel Denisot, le président du club berrichon

La Berrichonne de Châteauroux va-t-elle réussir l'exploit ce vendredi soir ? Le club, 14e de National, reçoit le PSG, leader de Ligue 1, pour les 32e de finale de la Coupe de France . Un match qui se déroulera dans un stade Gaston Petit qui n'a pas été aussi rempli depuis longtemps : plus de 14.000 spectateurs sont attendus.

Une rencontre à la saveur particulière pour le président de La Berri, Michel Denisot, qui a aussi présidé le club parisien de 1991 à 1998. Il était invité de France Bleu Berry ce vendredi.

"L'exploit est dans un coin de la tête"

Sur le papier, bien sûr, le PSG est largement favori pour cette rencontre. Mais les joueurs berrichons vont se battre, Michel Denisot le sait. "On ne démarre jamais les matches pour les perdre. L'exploit est dans un coin de la tête des joueurs, des supporters, de la mienne aussi. Mais il faut être lucide face à cette situation très singulière". Plus que l'aspect sportif, il préfère retenir l'engouement, et la joie des supporters de voir une telle affiche sur la pelouse castelroussine. "C'est une fête formidable du foot ce soir, qui va réunir deux mondes différents".

Il se garde d'ailleurs bien d'avancer un pronostic, même s'il le dit, ce soir, il sera "évidemment pour Châteauroux".

"Je vais bientôt arrêter"

Le passionné de foot, qui a déjà présidé la Berri entre 1989 et 1991, puis de 2002 à 2008, est président non exécutif depuis 2021. "Mais c'est pas moi qui décide, c'est United World qui dirige vraiment le club" précise-t-il. Un rôle qu'il a accepté pour assurer la transition avec les nouveaux dirigeants saoudiens. Et s'il glisse qu'il va "bientôt arrêter", Michel Denisot se veut rassurant : "Je resterai toujours à la Berrichonne et disponible pour le club".

Il sera ce soir dans les tribunes de Gaston Petit, en espérant voir un beau match. "Je sens qu'il y a une vraie envie de faire quelques chose. C'est aussi l'occasion pour les joueurs de se sublimer individuellement et collectivement". De quoi, peut-être, remobiliser l'équipe pour la suite du championnat de National.