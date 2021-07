Berri recrutement : le défenseur Adama Mbengue s'engage pour une saison avec la Berri

Adama Mbengue (28 ans), arrive tout droit du Stade Malherbe de Caen. Il vient de s'engager pour une saison plus une autre en option avec La Berrichonne Football.

Adama Mbengue, footballeur international sénégalais de 28 ans, a débuté sa carrière aux Etats-Unis, où il signe en 2011 son premier contrat professionnel à Orlando City. Il y dispute 64 matchs en deux saisons et y inscrit huit buts au poste de milieu gauche. Adama Mbengue remporte même l'USL Pro Cup (2ème division américaine).

Les trois saisons suivantes, Adama Mbengue rejoint son pays natal, le Sénégal, dans la célèbre académie fondée par Bernard Lama et Jimmy Adjovi-Boco. Du coup, Adama évolue en première division sénégalaise et il est repositionné avec succès au poste de latéral gauche.

Adama Mbengue a été convoqué pour la Coupe du Monde 2018

Il y a quatre ans, il fait même ses grands débuts avec l'équipe Nationale du Sénégal. L'été 2017, Adama Mbengue est repéré par Caen qui évolue alors en ligue 1. Il s'engage avec le club Normand ou il effectue de très bons matchs ce qui lui vaut d'être convoqué pour la Coupe du Monde 2018 ! Mais Caen redescend en ligue 2 et la Berri en a profité pour approcher ce joueur d'expérience et lui faire signer un contrat d'une saison, plus une autre en option.