Berrichonne de Châteauroux : une première mitigée pour Mathieu Chabert sur la pelouse de Boulogne-sur-Mer

La patte Mathieu Chabert, c'est d'avoir une équipe compétitive mais aussi un groupe qui répond physiquement. Bien entendu, la tactique a été également étudiée avant ce déplacement dans le Pas-de-Calais. Premier choix fort, l'annonce du groupe : l'absence de Thibaut Vargas, le latéral droit qui évoluait la saison dernière à Montpellier. Mathieu Chabert a sans doute estimé qu'il avait besoin de souffler. Le groupe est donc prévenu.

Devant un peu plus de 2000 spectateurs, réunis au stade de la Libération, la première occasion est à mettre actif des joueurs de Boulogne-sur-Mer. Sur une relance dans l'axe, Moussaki, dans la surface de réparation voit passer le ballon à côté du but vide (14e).

Boulogne réduit à 10 après l'expulsion de Pierret (17e).

Les esprits s'échauffent quelque peu et sur un deuxième tacle trop appuyé sur Gilles Sunu, Baltazar Pierret écope d'un deuxième carton jaune qui se transforme en rouge (17). En infériorité numérique, Boulogne-sur-Mer ne lâche rien et s'offre le luxe de mettre la Berri en difficulté sur quelques occasions : 0-0 (33e).

Boulogne, à 10 contre 11 Berrichons, mène au score

Et soudain, le match s'arrête (34e). Les arbitres se regroupent au bord de la pelouse. L'arbitre du carré, Monsieur Genest s'est blessé. Le speaker du stade de la Libération demande si un arbitre officiel se trouve dans une des tribunes, avec sa licence. Quelques minutes après cette annonce, un référé se présente et le match peut reprendre pour les 11 minutes à jouer. En ligue 1 et en ligue 2, il y a un quatrième arbitre présent en cas de blessure mais ce n'est pas le cas dans le championnat national.

Youssouf égalise dans le temps additionnel

Boulogne-sur-Mer pousse et va être logiquement récompensé. Sur un coup consécutif à une faute de Sanganté. Benjamin Gomel, de 20 mètres, enroule sa frappe et le ballon avec un rebond devant le gardien Castelroussin termine sa course au fond des filets (40e). La Berri est sonnée et elle n'arrive toujours pas a trouver des décalages et surtout de la fluidité. Mais à dix secondes de la fin de la première période, sur un mauvais renvoi de la défense Boulonaise, Bendjaloud Youssouf, au point de pénalty, pivote, frappe et marque : 1-1 à l'issue de cette mi-temps assez incroyable.

Au retour des vestiaires, la Berri revient avec de meilleures intentions ; en même temps difficile de faire pire. Le discours de Mathieu Chabert doit être encore dans toutes les têtes Castelroussines. Les rentrées de Roux et de Fortuné (60e) apportent cette fluidité. Les occasions arrivent, il ne manque plus que la finition. Finalement plus aucun but ne sera maqué.

Ce mach nul de la Berri n'est pas une bonne opération face au 14e du national. Mathieu Chabert, le nouvel entraîneur de la Berri a du pain sur la planche. Ses joueurs affrontent dès mardi, Chambly...qui s'est imposé 4 à 0 face à Créteil...attention, danger !