Berrichonne de Châteauroux : 15 nouveaux joueurs minimum sont attendus pour retrouver la Ligue 2

Les investisseurs saoudiens ont pris le contrôle de la Berri à plus de 80%, le 8 mars dernier. La Berri relégable à ce moment là, n'est pas très bien sportivement. Mais deux mois plus tard, malgré l'arrivée sur le banc de Marco Simone, le bilan n'est pas brillant.

Patrick Trotignon (Directeur Général) : "C'est une performance absolument minable"

Pire encore, les Castelroussins ont terminé leur championnat totalement à la dérive à quinze points du dix neuvième Chambly ! Patrick Trotignon ne peut que constater les dégâts d'une saison catastrophique : "C'est une performance absolument minable. il faut ajouter à cela une propension à prendre trop de buts soit une moyenne de deux par match !"

Entre entre cinq et sept millions d'euros de budget

Une fois cette descente sportive actée, le budget est en ce moment en construction. Il devrait osciller entre cinq et sept millions d'euros mais certainement pas douze millions comme certains sites le rapporte.

Quinze départs minimum quant à Chouaref toujours sous contrat il va partir

Vingt-quatre à vingt-cinq joueurs vont constituer l'effectif de l'équipe première avec un nombre important de départs et donc d'arrivées confirme le directeur général du club Berrichon : "Effectivement, il y a une bonne dizaine de fin de contrats, plus la totalité des joueurs prêtés, qui vont retrouver leurs clubs. Au total, c'est environ 15 joueurs que nous allons recruter, car nous n'avons pratiquement plus de joueurs latéraux que ce soit à gauche ou à droite. Parmi les quinze joueurs, nous pourrons peut-être retrouver des joueurs en fin de contrat comme Rémi Mulumba. Nous allons tout faire pour le garder. En tout cas, lui il a envie de rester." Des joueurs expérimentés qui ont connu la Ligue 1 et la Ligue 2 devraient rejoindre la Berri dans les semaines à venir. Quant aux joueurs en prêt, ils pourraient venir des clubs de Ligue 1 ou de Ligue 2 ou de l'étranger. En raison de la crise fiancière, certains clubs vont devoir alléger leurs masses salariales.

Patrick Trotignon : "Nous allons déposer à la DNCG, un budget pour le National mais aussi un autre pour la Ligue 2."

Enfin, la Berri a préparé deux budgets, si jamais deux voire trois clubs de Ligue 2 ne pouvaientt pas repartir, mais Patrick Trotignon n'y croit pas : "N'allons pas croire dans l'immédiat que les repêchages sont possibles, pour ma part je n'y crois pas. Nous devons pour l'instant rester concentrer sur la préparation d'une belle saison en National."

Les joueurs sous contrat mais aussi le staff sont en vacances. Ils reprendront le chemin de l'entraînement le jeudi 24 juin à 9 heures à la Tremblère. La période du marché d'été des transferts s'ouvre le 9 juin jusqu'au 31 Août. Quand à la première journées du championnat National, elle aura lieu le vendredi 6 Août, le calendrier lui sera dévoilé en fin mai.