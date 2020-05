Berrichonne de Châteauroux : Aldo Angoula devient directeur sportif

On connaît désormais le nom du successeur de Jérôme Leroy à la Berrichonne de Châteauroux. C'est Aldo Angoula qui devient directeur sportif du club qui évolue en Ligue 2. Sa nomination a été officialisée ce lundi matin par le club castelroussin. Un choix en interne qui marque l'évolution progressive d'Aldo Angoula au sein du club.

Ancien joueur et capitaine sur la pelouse, il était devenu l'adjoint de Nicolas Usaï pour la saison 2019-2020. "Cette nomination s’inscrit dans la politique sportive du club basée sur l’intégration d’anciens joueurs en son sein, afin de transmettre des valeurs communes de travail, de détermination et de solidarité, auprès des plus jeunes, du Centre de Formation, et du groupe professionnel", indique la Berri dans son communiqué.

Aldo Angoula notamment en charge du recrutement

Aldo Angoula va travailler en étroite collaboration avec Jérôme Leroy, dont le départ sera effectif le 30 juin. Il va devoir vite se mettre au travail, notamment pour réaliser les recrutements. Le marché des transferts risque d'être un peu perturbé cette année, en raison des conséquences de l'épidémie de Covid-19.

Dans un communiqué, la Berrichonne de Châteauroux salue le travail de Jérôme Leroy comme directeur sportif. "Il a rempli cette mission pendant cinq saisons avec compétence, loyauté et professionnalisme en étant un élément déterminant dans le retour du club, puis dans son maintien, en Ligue 2, ainsi qu’un acteur majeur de sa politique sportive", écrivent les dirigeants de la Berri.