Berrichonne de Châteauroux : blessé, le capitaine Opa Sanganté absent pendant plusieurs matchs

Le capitaine de l'équipe castelroussine s'est blessé pendant le match contre Laval et sera absent pendant deux à trois semaines. La Berri devra également faire sans Adama Mbengue et Ferris N'Goma, suspendus après des cartons rouges.

Le capitaine Opa Sanganté au sol, pendant le match entre Châteauroux et Laval, le 14 mars 2022.

Les footballeurs castelroussins vont devoir jouer les prochains matchs sans leur capitaine. Blessé, Opa Sanganté est indisponible pendant les deux ou trois prochaines semaines. Lundi 14 mars, lors de la réception du leader Laval sur la pelouse du stade Gaston-Petit, le défenseur castelroussin s'est blessé. Taclé par le Lavallois Baptiste Etcheverria, le capitaine berrichon a peiné à terminer la première mi-temps du match et n'a pas pu revenir sur le terrain pour la seconde période.

"C'est arrivé sur une action un peu avant la mi-temps, j'ai directement su que je n'allais pas pouvoir continuer, je l'ai dit à Yannick [M'boné, NDLR]... J'ai tenu quelques minutes jusqu'à la mi-temps mais à ce moment-là, je sais déjà que je ne pourrais pas finir le match, raconte le joueur dans un communiqué du club. Depuis, j'ai toujours une forte douleur au genou droit".

Après des examens médicaux, la décision est tombée : Opa Sanganté est indisponible pendant environ deux ou trois semaines.

Deux autres joueurs suspendus pour plusieurs matchs

La Berrichonne de Châteauroux sera diminuée pendant les prochaines rencontres. En plus de l'absence d'Opa Sanganté, l'équipe devra faire sans Adama Mbengue et Ferris N'Goma. Lors du match contre Laval, ils ont tous les deux écopés d'un carton rouge et viennent d'être sanctionnés par la Commission de discipline de la Fédération.

Ferris Ngoma est suspendu pour les quatre prochains matchs et Adama Mbengue pour les deux prochaines rencontres.