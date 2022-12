Berrichonne de Châteauroux : grosse affiche pour les jeunes en Coupe Gambardella ce dimanche

La Berrichonne foot est au point mort en championnat . On espère que leurs cadets auront plus de succès. Les jeunes U18 jouent ce dimanche 11 décembre pour le premier tour fédéral de la coupe Gambardella, la Coupe de France version juniors. Et c'est une sacrée rencontre qui attend les Castelroussins : ils reçoivent le FC Nantes.

ⓘ Publicité

"C'est un tirage qu'on espérait, mais qu'on espérait pas vraiment non plus, reconnait Mattéo Massy, le capitaine des jeunes Castelroussins, sur le site du club . Le FC Nantes est un très gros client". Un peu comme leurs aînés chez les pros, qui vont rencontrer le PSG en Coupe de France , les U18 de Châteauroux s'attaquent à un gros morceau. Les Canaris sont champions en titre chez les U19. C'est l'une des meilleures équipes au niveau national chez les jeunes. Évidemment grand favori de cette rencontre contre la Berrichonne ce dimanche.

Match à 14h30 au stade Claude Jamet

Mais les jeunes Indriens ont des arguments à faire valoir ! Déjà, ils ont surclassé tous leurs adversaires de la Coupe Gambardella, lors de la phase régionale. Aucun but encaissé. Et ils excellent aussi en championnat, actuels leaders de Régional 1.

Ajoutez à cela une état d'esprit bien combatif. "L'équipe est soudée et déterminée à faire de son mieux, insiste le capitaine. Durant ce type de confrontation, tout est possible". "Ce sera une rencontre difficile mais on a un très bon groupe, on a confiance en nous, ce sera un grand match", promet-il. Pour aller encourager les jeunes Berrichons, rendez-vous donc à 14h30 au stade Claude Jamet à Châteauroux.