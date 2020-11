Berrichonne de Châteauroux : "J'affirme haut et fort qu'il faut que le club soit vendu" déclare Bruno Allègre

Le torchon brûle au sein de la Berrichonne et ce n'est pas nouveau. Le club castelroussin s'est fendu d'un communiqué ce lundi pour répondre aux "frondeurs" qui demandent la démission de l'équipe dirigeante actuelle : "Nous apportons notre soutien à tous les joueurs et en particulier à ceux qui ont été mis en cause de façon honteuse par Monsieur Bertrand Cotillon qui prétend agir au nom des actionnaires dits "frondeurs". Il se permet de proférer des accusations contre les joueurs et dirigeants puis se rétracte le lendemain en indiquant qu'il a agi seul et qu'il souhaite que la conciliation s'impose. Nous répétons une fois encore que le club est à la recherche d'investisseurs, ce n'est pas pour enrichir des actionnaires mais pour injecter des fonds dans l'entreprise qui en a besoin." Une troisième offre négociée ces derniers semaines par Michel Denisot et supérieure aux deux précédentes, a t-elle été refusée ?

Bruno Allègre (Président délégué de la Berri) : "Aujourd'hui les actionnaires minoritaires sont nuisibles au club et aux salariés du club."

Le président délgué, Bruno Allègre confirme : "Je confirme qu'une troisième offre a été refusée. Michel Denisot a passé beaucoup de temps sur ce dossier. Mais cela ne veut pas dire non plus que c'est fermé. Et je vais le redire, le seul qui a un problème par rapport à une éventuelle vente et qui va donc quitter la structure quand le club sera vendu, c'est moi et pourtant j'y suis 100% favorable ! Pourquoi ? et bien les attitudes aujourd'hui des actionnaires minoritaires sont nuisibles au club et aux salariés de ce club. Et moi je défends en priorité les salariés de ce club." Sportivement maintenant la Berri n'est pas au mieux.

Nicolas Usaï à toute la confiance de son équipe dirigeante et peut se renforcer son groupe en décembre si il le faut

La Berrichonne est 19ème sur 20 après dix journées de championnat de ligue 2. Est ce que Nicolas Usaï sera toujours l'entraîneur de la Berri ? La réponse est oui. Bruno Allègre a estimé que tout était mis en oeuvre pour que les "bleu et rouge" se sortent au plus vite de ce mauvais pas. L'entraîneur et le directeur sportif ont les moyens de recruter s'ils le souhaitent, le club à les moyens de faire des ajustements en ce qui concerne l'effectif.

Quoi qu'il en soit, en coulisse, la fracture semble importante. Une réconciliation est toujours possible mais à l'heure actuelle elle n'est pas du tout d'actualité. Une chose est sûre, la prochaine assemblée générale prévue à la mi -décembre risque d'être animée. Est-ce que d'ici là, les vives tensions auront disparu ? Rien n'est moins sûr. Il faut juste espérer dans un premier temps, que sportivement, la Berri ai retrouvé des couleurs.