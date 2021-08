La Berrichonne football : le jeune Tarek Baïch signe son premier contrat professionnel avec Châteauroux

Le club de foot de Châteauroux achève son mercato estival en faisant signer un contrat professionnel au jeune Tarek Baïch, qui était jusqu'à présent au centre de formation de la Berri. Le milieu de terrain de 19 ans s'engage pour un an (avec deux ans de plus en option).

Une bonne nouvelle pour ce jeune milieu de terrain ! Tarek Baïch, 19 ans, vient de signer son premier contrat professionnel. Au centre de formation de la Berrichonne football depuis juillet 2018, il vient de s'engager avec Châteauroux pour une saison (plus deux en option). Né à Nanterre (Hauts-de-Seine), il a commencé à jouer au foot à l'âge de 5 ans dans le club de sa ville natale, indique la Berri.

Le jeune milieu de terrain a ensuite évolué avec le Racing Club de France, puis avec l'AC Boulogne-Billancourt. Il a ensuite rejoint le centre de formation de Châteauroux.

C'est un rêve qui se réalise

"Je suis heureux de signer mon premier contrat pro, encore plus avec mon club formateur !, réagit le joueur sur le site de la Berrichonne foot. Je voyais tous les jours les pros s’entraîner, et désormais je vais évoluer avec eux ! Je tiens à remercier les coachs qui m'ont fait progresser durant ces dernières années, avec un clin d'oeil particulier pour Romain Chevrier".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"C’est un rêve qui se réalise. Je suis très content pour moi et ma famille, poursuit-il. Comme tous les joueurs, je vais essayer de montrer de quoi je suis capable pour jouer le plus possible et aider le club à atteindre ses objectifs".

Victime de cyberharcèlement il y a quelques mois

Comme l'avait révélé le journal Le Parisien fin juilllet, le jeune homme a été victime de cyberharcèlement il y a quelques mois et a failli arrêter sa carrière. Son compte Instagram avait été piraté et de faux comptes avaient été créés en usurpant son identité. Il a rapidement prévenu le club et les faux comptes ont pu être supprimés, raconte la Berri sur son site.

Mais sur d'autres comptes, notamment sur Instagram, ont continué à poster des messages insultant et dénigrant le club, en utilisant le nom de Tarek Baïch. Une situation qui a nui au jeune homme, qui devait s'expliquer de faits qu'il n'a pas commis. Une plainte a été déposée et une enquête est ouverte. La Berrichonne de Châteauroux avait alors rappelé son soutien au jeune milieu de terrain, qui a pu poursuivre sa carrière.