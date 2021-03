Berrichonne de Châteauroux : le nouvel organigramme du club sous l'ère saoudienne

La nouvelle équipe de la Berrichonne de Châteauroux est "officiellement" sur les rails. Comme prévu et annoncé, Michel Denisot est nommé président, Patrick Trotignon, directeur général et Marco Simone entraînera bien l'équipe première.

C'est dans un bref communiqué que la Berrichonne de Châteauroux a officialisé la nomination de Michel Denisot à la présidence du club. Sans surprise non plus, Patrick Trotignon sera le directeur général du club. Bruno Allégre, qui était président délégué, est nommé directeur administratif et commercial.

Autre confirmation, l'équipe sera entraînée par Marco Simone qui remplace donc Benoît Cauet. La durée du contrat de Marco Simone n'a été pas été précisée. En revanche, l'ancien attaquant du Paris-St-Germain et du Milan AC, arrive avec son staff : Patrick Legain est le nouvel entraîneur-adjoint et préparateur physique de l'équipe première. Enfin Stéphane Porato, ancien portier de Monaco ou encore de Marseille, entraînera les gardiens de la Berrichonne. Le club précise qu' "aucun autre changement structurel n’est à noter à ce jour".

Michel Denisot sera l'invité de France Bleu Berry ce mercredi, en direct à 7h45

Dans un autre communiqué, United World Group, qui appartient au prince saoudien Abdullah Bin Mossad, précise que l'objectif est de "faire de la Berrichonne de Châteauroux un club compétitif et fédérateur jouant au plus haut niveau possible dans le football français".