Berrichonne de Châteauroux : maintien en National, relégation en N2, quels scénarios avant le dernier match

Tout au long de la saison du championnat National de football, l'incertitude a été totale en bas du classement à cause d'un règlement strict qui fait descendre cette saison six clubs à l'échelon inférieur. Au terme des 33 premières journées, quatre clubs jouent la montée, Concarneau, Dunkerque, le Red Star et Martigues, et quatre clubs veulent se maintenir, dont la Berrichonne de Châteauroux, actuelle première équipe non relégable. La 34e et dernière journée de ce vendredi sera donc décisive pour la Berri, avec un déplacement au Paris 13 Atletico, déjà relégué mathématiquement en National 2 (tout comme Bastia-Borgo et Le Puy 43.

ⓘ Publicité

Avranches, Châteauroux, Nancy et Bourg-en-Bresse, parmi ces quatre équipes, deux vont descendre. Tout dépendra des résultats de l'ultime journée de championnat. À l'heure des hypothèses, la Berri a plus de chance de se maintenir, mais c'est aussi la seule équipe qui a perdu ses quatre derniers matches, de quoi rendre les supporteurs très inquiets.

Le bas du classement du National avant l'ultime journée

Le bas du classement du championnat National, à la veille de la 34e et dernière journée. - © FFF

La Berrichonne de Châteauroux gagne

Pas la peine de sortir la calculatrice. La Berri sera alors maintenue en National. Pas de quoi fanfaronner mais l'essentiel sera acquis.

La Berrichonne de Châteauroux fait match nul

C'est le cas le plus complexe car la Berri sera dépendante des résultats des autres équipes à la lutte pour le maintien. Ce sera alors du 50-50, la Berri aura une chance sur deux de se maintenir.

Si Nancy et Bourg-en-Bresse font match nul, Châteauroux restera en National

Si Nancy gagne et qu’Avranches ne perd pas, Châteauroux sera relégué

Si Bourg-en-Bresse gagne et que Avranches perd, la Berri sera maintenue à la différence de buts

Si Bourg-en-Bresse gagne et que Avranches ne perd pas, Châteauroux sera relégué à la différence de buts

La Berrichonne de Châteauroux perd

Dans le cas d'une défaite sur le terrain synthétique du Paris 13 Atletico, la Berrichonne de Châteauroux sera en grand danger. Il faudra prier pour que les planètes soient alignées pour espérer le maintien.

Si Nancy et Bourg-en-Bresse font match nul, Châteauroux restera en National

Si le match Nancy - Bourg-en-Bresse ne se termine pas en match nul, la Berri sera reléguée

Si le Stade Briochin gagne et que Nancy et Bourg-en-Bresse font match nul, Châteauroux restera en National

Les matches de la 34e et dernière journée du National