Berrichonne de Châteauroux : Patrick Trotignon, nouveau directeur général, invité de 100% Berri ce lundi soir

Après le président Michel Denisot et l'entraîneur Marco Simone, c'est Patrick Trotignon, qui répondra aux questions de France Bleu Berry ce lundi soir. Invité de l'émission "100% Berri", le directeur général de la Berrichonne de Châteauroux répondra aux questions de Sylvain Rogie et à celles des auditeurs, à partir de 18h30.

Le rachat du club par le prince saoudien Abdullah Bin Mossad et la mise en place du nouvel organigramme du club, sont maintenant actés. Désormais, ce sont des résultats qui sont attendus, alors que la Berri vient d'enchaîner un deuxième match nul ce samedi soir face à Caen (2-2). Certes, les castelroussins jouent mieux depuis l'arrivée de Marco Simone et c'est incontestable. L'équipe a retrouvé de la cohésion, mais c'est encore insuffisant. La Berri est toujours lanterne rouge au classement de Ligue 2, avec seulement 20 points, à onze longueurs du premier non reléguable Dunkerque et à dix du barragiste Guingamp ! La messe est presque dite !

En Ligue 2 la saison prochaine grâce à un miracle ou une période de purgatoire en National, quel sera le projet du club dans les mois qui viennent ? Quel recrutement pour reconstruire une équipe à laquelle sont très attachés les Castelroussins et bien au-delà ? Quelle est la vision du bras droit de Michel Denisot, et pourquoi l'intéressé Patrick Trotignon a accepté ce nouveau défi ? Autant de questions qui seront posées au nouveau directeur général de la Berrichonne, ce lundi soir donc, à partir de 18h30.