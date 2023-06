Berrichonne de Châteauroux : toujours pas de garantie de financement pour assurer le maintien

"Je ne peux pas répondre catégoriquement que l'argent a été trouvé" : la déclaration de Patrick Trotignon, président de la Berrichonne de Châteauroux sur France Bleu Berry ce vendredi matin ne devrait pas suffire à rassurer les supporters. Rétrogradé financièrement en National 2 mi-juin par la DNCG , le club a fait appel et doit trouver 4 millions d'euros pour assurer son financement, et donc son maintien en National la saison prochaine. Le délai est serré : le financement doit être assuré d'ici la nouvelle rencontre avec la DNCG, qui aura lieu avant le 10 juillet.

ⓘ Publicité

De nouveaux investisseurs ?

"L'argent existe, puisque nous avons un propriétaire, actionnaire principal", à savoir les Saoudiens de United World, "qui doit respecter ces engagement" rappelle Patrick Trotignon. "A l'heure qu'il est ils a du mal à assumer sa responsabilité, je ne peux pas vous dire que l'argent a été trouvé mais nous travaillons fermement avec l'actionnaire pour trouver une solution d'ici la date fatidique".

D'autres pourraient-ils voler au secours de la Berri ? "Des discussion existent avec peut-être de potentiels investisseurs qui pourraient s'associer à United", confirme Patrick Trotignon. "Pour l'instant, même s'il faut qu'on aille très vite, c'est quand même à l'état embryonnaire. Mais dans ce domaine l'embryon peut aller très vite et on pourrait avoir des solutions qui se dessinent dans les prochaines heures ou les prochains jours."

La situation sportive "pas très claire"

Les joueurs eux ont repris l'entraînement, avec un effectif réduit puisque 17 joueurs en fin de contrat ont quitté le club. L'encadrement sportif est-il toujours assuré ? "C'est un peu une feuille blanche", concède Patrick Trotignon. "Je pense que c'est un avantage. si le club doit repartir normalement dans quelques jours, on n'aura pas à assumer de lourds contrats. Evidemment qu'on peut être inquiets sur l'aspect sportif, dont je ne suis pas responsable.

"On a repris l'entraînement avec un groupe de jeunes, je dirais que c'est presque plus pour la beauté du geste. Pour l'instant la situation sportive n'est pas très claire effectivement", conclut le président du club*.* En cas de rétrogradation, le club perdra son statut professionnel , et donc son centre de formation.