Berrichonne Foot : le capitaine Opa Sanganté absent deux semaines pour blessure

Décidément, rien n'épargne la Berrichonne de Châteauroux. Même lors des soirées de victoire (et il n'y en a eu que six cette saison en National), une mauvaise nouvelle tombe. C'est encore le cas après l'éclatant succès 4-1 décroché vendredi 10 février contre Le Puy-en-Velay, qui permet à la Berri de sortir de la zone de relégation. Pendant la rencontre, le capitaine et premier buteur de la soirée Opa Sanganté a été obligé de quitter la pelouse pour une blessure aux deux cuisses.

Ce lundi, le club castelroussin communique brièvement. Opa Sanganté, "touché aux deux cuisses", va manquer les deux prochaines semaines de compétition. Il pourrait revenir pour le derby contre Orléans (le 24 février) ou pour le déplacement à Dunkerque (3 mars).

Par ailleurs, Nama Fofana, également sorti pour blessure contre Le Puy en Velay, doit passer des examens ce lundi pour avoir un diagnostic plus précis.