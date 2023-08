Berrichonne Foot : un budget divisé par deux et un effectif chamboulé pour reprendre le National

Cela fait un mois que la Berrichonne de Châteauroux est sortie d'un long cauchemar. Depuis le 6 juillet, la DNCG a abandonné ses menaces de relégation administrative en quatrième division . Le club castelroussin va donc entamer, ce vendredi 11 août par un déplacement sur la pelouse de Cholet, une troisième saison consécutive en National. À quoi faut-il s'attendre après une année 2022-2023 éprouvante et un maintien sportif arraché lors de la toute dernière journée ? France Bleu Berry liste les éléments essentiels à connaître.

Un budget divisé par deux

Petit flashback, août 2021. Avant l'entame du championnat de National, et après sa descente de Ligue 2, la Berrichonne Football est présentée comme "le PSG de la troisième division" . La comparaison est flatteuse, en référence à l'arrivée d'investisseurs saoudiens et un budget qui tourne autour des 7 millions d'euros. Une somme conséquente pour ce niveau. Les premiers renforts arrivent, comme Nolan Roux, ancien joueur de Ligue 1, ayant disputé des matchs de Coupe d'Europe.

Deux ans plus tard, la réalité financière a rattrapé la Berri. Le club a trop longtemps vécu au-dessus de ses moyens. Il attaque cette saison 2023-2024 avec un budget estimé à 3,5 millions d'euros. Un montant raisonnable, beaucoup plus cohérent car les recettes en National sont nettement plus basses qu'en Ligue 2. Il n'y a quasiment pas de droits télé et les partenaires injectent moins d'argent.

Cette année, fini les salaires à cinq chiffres. Il faut se serrer la ceinture, car la DNCG surveille et encadre la masse salariale. Cela oblige à recruter malin et moins clinquant. "Vous savez, je suis habitué à cela, je l'ai déjà fait la saison dernière avec Sedan", confie l'entraîneur berrichon Olivier Saragaglia.

Un effectif complètement renouvelé

L'effectif justement, c'est l'autre grande interrogation pour lancer cette saison. Au mois de juin, la Berrichonne de Châteauroux a annoncé le départ de 17 joueurs . Et pas des moindres : Romain Grange, Paul Delecroix, Opa Sanganté, Nolan Roux ou encore Bendjaloud Youssouf (meilleur buteur et meilleur passeur la saison dernière). Avec un budget restreint, il a fallu évidemment les remplacer avec l'arrivée de 15 joueurs. "On s'est renseignés sur l'état d'esprit des joueurs. A chaque fois, on a passé des coups de fil. Il n'y a pas de stars, il n'y a pas de gros salaires", indique Olivier Saragaglia.

Le nouveau venu le plus en vue est sans doute Geoffray Durbant, auteur de 30 buts en quasiment 100 matchs de National. De fait, cela le place comme le leader offensif de cette Berrichonne Football. "Ils ont tous connus le National, c'est l'idéal, ils savent qu'il faut mettre le bleu de chauffe. Avant chaque match, je veux des lions sur le terrain. Je suis prêt à tout pardonner à mes joueurs tant qu'ils se battent. Ce sera le maître-mot", prévient l'entraîneur castelroussin.

Une concurrence de plus en plus rude, année après année

Châteauroux, Le Mans, Dijon, Nancy, Niort, Nîmes : ces six clubs ont joué au moins une saison en Ligue 1 dans leur histoire. Six sur 17 équipes (on ne sait pas encore si Sochaux sera autorisé à jouer en troisième division) qui composent le championnat de National. C'est dire à quel point le niveau est très relevé. Seuls les deux premiers montent en Ligue 2 et à partir de la 13ème place, toutes les équipes descendent en quatrième division. La bagarre va donc être extrêmement intense.