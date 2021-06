Berrichonne Football : Jonathan Mexique, huitième recrue à venir renforcer l'effectif de Châteauroux

Jonathan Mexique (au centre) arrive de Cholet et rejoint l'effectif de Châteauroux.

Encore une nouvelle recrue à la Berrichonne foot ! C'est le huitième joueur qui rejoint l'effectif castelroussin depuis le début du mercato. Jonathan Mexique, milieu de terrain arrive du SO Cholet où il était capitaine. C'est Patrick Trotignon, le directeur général de la Berrichonne, qui l'a annoncé ce jeudi 24 juin sur France Bleu Berry.

Âgé de 26 ans, Jonathan Mexique a été formé au Mans. Il a rejoint l'AS Monaco à 18 ans et a disputé une cinquantaine de matches de National 2, puis a été prêté au Red Star en Ligue 2. Le milieu de terrain a également joué au Cercle Bruges en Belgique, et à Tours.

à lire aussi Bendjaloud Youssouf vient densifier la défense de la Berrichonne Football

Le joueur a ensuite été prêté en juillet 2018 à Cholet, où il a inscrit six buts en 31 matches, avant de s'engager définitivement avec le club. Jonathan Mexique rejoint donc l'effectif de Châteauroux, alors que les joueurs reprennent leur préparation ce jeudi, à six semaines du début du championnat de National. Ils passent d'abord des tests médicaux et sportifs pendant deux jours, avant de reprendre le chemin de l'entraînement. Objectif de la prochaine saison : remonter en Ligue 2 !

à lire aussi Après une saison blanche en Ligue 1, Ferris N'Goma rejoint la Berrichonne Football