Berrichonne Football : le gardien de but Tommy Plumain signe son premier contrat pro à Châteauroux

Un nouveau contrat pro signé à la Berrichonne de Châteauroux ! Le club mise sur les jeunes. Une semaine après la signature du contrat de l'attaquant François Mendy, c'est au tour de Tommy Plumain. Le jeune gardien de but guadeloupéen s'engage pour trois saisons. Âgé de 20 ans, il côtoie déjà le monde professionnel depuis plusieurs saisons.

Né en Guadeloupe, Tommy Plumain est arrivé en métropole en 2015, après avoir été repéré lors d'un stage organisé par le Racing Club de Lens. "C’était la première fois que je quittais la Guadeloupe seul et aussi longtemps, mais mes parents m’ont beaucoup soutenu : ils venaient régulièrement me voir, malgré la distance", confie le jeune goal dans le communiqué du club.

Je compte aller au plus haut niveau possible

Quand il rejoint le centre de formation de la Berrichonne de Châteauroux, il s'entraîne directement avec le groupe professionnel et a rapidement eu l'opportunité d'être titulaire en Ligue 2. Il a joué sept rencontres avec l'équipe.

"C’est un accomplissement et je l’espère le début de beaucoup de choses !", réagit Tommy Plumain, après la signature de son contrat. "C’est une fierté pour moi, mais également pour la Guadeloupe, et plus particulièrement Marie-Galante, l’île sur laquelle je suis né. Ça me montre toute la confiance que les coachs m’accordent, je dois maintenant leur rendre".

"Je compte tout donner pour faire les meilleures performances possibles, poursuit le jeune joueur. Je ne veux pas brûler les étapes, mais je ne veux pas me mettre de limites."