Châteauroux, France

Tout nouveau tout beau. Depuis trois ans la Berri évoluait à domicile avec un maillot rouge bardé d'une bande bleue en diagonale, il restera d'ailleurs comme le maillot de la remontée en Ligue 2. Place désormais à une tunique qui fait la part belle au bleu, avec un léger liseré rouge sous les bras. Il est en vente depuis ce mardi matin à la boutique du stade Gaston Petit. Des maillots, la Berrichonne en vend 250 à 350 chaque année. Un chiffre qui paraît assez mince quand on compare avec les grosses écuries de la Ligue 1 et encore plus le PSG, qui en écoule plus de 500.000 par an. Mais ce n'est pas comparable insiste le président délégué de la Berri Bruno Allègre. "Pour nous le chiffre d'affaire est très petit, le merchandising représente chez nous 50.000 euros sur un budget de 8 millions. Mais l'intérêt pour nous c'est que les berrichons et surtout les enfants s'identifient au maillot, parce qu'ils sont la population de demain. Cela dit des maillots on en vend beaucoup plus que quand on était en National et j'espère qu'on en vendre encore plus demain."

Sobre, avec une dominance de bleu et toujours le sponsor Monin affiché sur le ventre. © Radio France - Kévin Blondelle

L'autre best-seller à la boutique de la Berri : les écharpes

L'autre objet qui se vend le plus à la boutique de la Berrichonne, ce sont les écharpes bleues et rouges. "Le berrichon est parfois un peu discret, il n'aime pas trop se promener en ville avec un maillot d'appartenance. L'écharpe en plus, cela tient chaud l'hiver" sourit Bruno Allègre. Quant à savoir si il y aura un effet coupe du monde sur les ventes, de maillots et autres écharpes, le Stadium Manager Mickaël André l'espère : "Il y a quelques jours on a vu des gens fiers de porter le maillot bleu, on espère qu'ils le seront aussi avec le maillot de la Berri. En tout cas au niveau des licences c'est sûr, il y aura un effet coupe du monde !" Les footballeurs de la Berri reprennent les chemins de la Ligue 2 vendredi avec un déplacement à Clermont. Le calendrier complet est disponible ici.