Berrichonne football : le nouvel entraîneur, Olivier Saragaglia, fait le point sur le mercato et les objectifs

"Quand on a l'impression de n'être jamais parti c'est qu'on se sent bien, donc ça va, c'est bon signe". Olivier Saragaglia commence sa conférence de presse avec le sourire. Le tout nouvel entraîneur de la Berrichonne football est de retour à Châteauroux , un club qu'il connaît bien puisqu'il y a joué dans les années 1990, puis il y a été entraîneur adjoint de 2016 à 2020. Il a signé pour deux ans au poste de coach. Avant de superviser son premier entraînement de la saison à la Berri lundi prochain, Olivier Saragaglia fait le point sur son retour, sur le mercato, et sur ses objectifs pour la saison prochaine.

ⓘ Publicité

Son retour à Châteauroux

Ancien entraîneur de Sedans, dans les Ardennes, Olivier Saragaglia a été sollicité par les dirigeants de la Berri : "Suite à la rétrogradation de Sedan, Patrick Trottignon [le président de la Berrichonne football] m'a appelé, en disant qu'il était intéressé et que si le club de Châteauroux repartait en N1 il serait content de me voir revenir à la Berri". Olivier Saragaglia a également échangé avec l'ancien président, Michel Denisot, et d'autres dirigeants, quelques jours avant le passage du club devant la commission d'appel de la DNCG, le gendarme financier du foot, qui a prononcé à ce moment là le maintien de Châteauroux en National. "Dès le départ on savait qu'il y avait plus d'espoir pour Châteauroux que pour Sedan" explique le nouvel entraîneur.

Son départ en 2020 : "Je ne suis pas rancunier"

Olivier Saragaglia a pris le temps de réfléchir avant de donner sa réponse au club castelroussin. Elle a finalement été positive. Le départ houleux d'Olivier Saragaglia en 2020, alors qu'il était adjoint à Châteauroux, n'a pas freiné son envie : "pas du tout. Même si ça a été houleux, je n'en veux à personne, c'est le football qui est comme ça. D'ailleurs je ne me suis jamais permis de critiquer l'institution ou même les personnes qui ont souhaité mon départ à l'époque (...) Je n'oublie pas ce qu'il s'est passé, parce que ça m'a marqué, mais je ne suis pas rancunier, et j'ai toujours aimé ce club."

Le nouvel entraîneur explique avoir été convaincu par le projet du club castelroussin. Il a aussi le sentiment d'avoir un bout d'histoire à écrire encore à Châteauroux : "Quand je suis parti, c'était une situation qui était délicate, je n'avais pas envie de quitter ce club comme ça, donc je me dis que c'est peut-être une opportunité de venir, et si un jour je devais re-quitter ce club - et forcément ça arrivera un jour - le quitter différemment".

Olivier Saragaglia retrouve le club de Châteauroux qu'il connaît bien © Radio France - Manon Klein

Mercato : "Je suis pragmatique"

Dès son arrivée, annoncée officiellement ce jeudi, Olivier Saragaglia a commencé à travailler sur le recrutement, de manière assez ouverte. "Je suis un entraîneur pragmatique, ici on est pas à Manchester City, je ne suis pas Pep Guardiola. J'ai des principes de jeu (...) mais il faut des joueurs qui correspondent. Et aujourd'hui on a pas, nous, cette chance là de recruter des joueurs qui rentrent dans les principes. Donc on essaie de faire les meilleurs joueurs possibles, et en fonction des joueurs qu'on aura je mettrai en place mes principes de jeu et mon système". Olivier Saragaglia a tout de même en tête une idée, et il tente de recruter en fonction de cela, dans la mesure du possible puisqu'il doit faire notamment avec un budget limité. La masse salariale est encadrée suite au passage devant la DNCG, et le club tente de mieux maîtriser ses finances pour éviter de revivre le scénario de cette fin de saison, marquée par une relégation administrative finalement annulée en appel.

À lire aussi Berrichonne football : Natanael Thio Ntolla quitte Châteauroux pour la ligue 2

Il va falloir totalement reconstruire l'équipe, puisqu'une immense majorité de ses cadres la saison dernière est partie. "On part d'une feuille blanche" confirme le nouvel entraîneur. "On travaille doucement, sûrement, on essaie d'avoir le meilleur effectif possible. On a très peu de moyens donc on aura un effectif certainement réduit. On va essayer aussi de se faire prêter des joueurs. On ne se précipite pas" explique Olivier Saragaglia. "Il faut s'attendre à avoir un début de saison peut-être difficile, puisqu'on aura pas l'ensemble des joueurs. On s'efforce de les avoir avant le début de saison, mais ils ne seront pas prêts physiquement pour la plupart, donc on va se serrer les coudes et travailler pour être performants le plus rapidement possible". Pas de précipitation donc.

C'est le nouvel entraîneur qui sélectionne le profil des joueurs souhaités. Il est épaulé par Djebril Cornitte, qui a mis de côté son poste de conseiller sportif pour négocier auprès des agents. Osama Hawsawi supervise le tout, donne son avis et valide les choix. "J'ai hâte de finir le recrutement, parce que c'est beaucoup de travail, du matin au soir, des vidéos. Je m'endors sur l'ordinateur pour regarder des vidéos, et quand je m'endors je rêve de joueurs." plaisante Olivier Saragaglia qui n'a qu'une hâte : "retrouver le terrain".

Il sera présent ce vendredi 14 juillet à Vichy, pour observer le premier match de préparation de la Berri contre Rodez (L2), et repérer les jeunes joueurs castelroussins qu'il pourra ensuite retenir dans son équipe.

D'autres recrutements à venir

Dans la foulée de l'annonce du recrutement du nouvel entraîneur, la Berrichonne football a également dévoilé les trois premières recrues de ce mercato. Trois recrues défensives : Omare Gassama et Vincent Pirès, anciens joueurs de Sedan qui ont suivi leur coach, et Baptiste Guyot, en provenance du Puy Foot.

"On espère d'ici lundi en avoir trois, voire quatre, de plus". Parmi les possibles recrues : l'ancien gardien de Sedan. Rien d'officiel pour le moment, mais son profil intéresse en tous cas Olivier Saragaglia qui l'a coaché déjà dans les Ardennes : "Pour moi c'est l'un des meilleurs gardiens - si ce n'est le meilleur - de National. Il y en avait un très bon ici [Paul Delecroix, parti à Niort] on espère le remplacer avec un très bon aussi. On est toujours dans les discussions".

Olivier Saragaglia sait qu'il va devoir faire un effectif réduit la saison prochaine © Radio France - Manon Klein

Objectif maintien pour la saison prochaine

Pour ce qui est des objectifs la saison prochaine : "Je sais que les supporters de Châteauroux, ou même la presse, vous êtes impatients et aimeriez voire ce club en ligue 2. On aimerait tous, mais aujourd'hui là vu la situation on va se serrer les coudes déjà pour jouer le maintien, parce que ça va être un championnat encore plus compliqué. Chaque année il est de plus en plus compliqué, avec encore six descentes, donc on va y aller 'step by step'" détaille Olivier Saragaglia.

Le nouvel entraîneur pourra s'appuyer notamment sur le nouveau centre de formation la Berrichonne football , sorti de terre depuis son départ en 2020. "Il y a un très bel outil de travail. On est dans un club pro quoi, donc les joueurs qui arrivent là savent où ils mettent les pieds. Ce club a une histoire, donc à nous de continuer cette histoire, et d'emmener le club le plus haut possible. Mais déjà on va faire une saison assez sereine pour stabiliser ce club au niveau où on est".

C'est dans cet esprit donc qu'Olivier Saragaglia supervisera sa première séance d'entraînement ce lundi 17 juillet, avant la reprise du championnat le 11 août à Cholet.