Berrichonne football : Olivier Saragaglia nommé entraîneur

C'est presque un retour à la maison pour lui. Olivier Saragaglia est nommé entraîneur de la Berrichonne football. Le bruit courait depuis déjà quelques jours, le club l'a officialisé ce jeudi 13 juillet. L'ancien entraîneur de Sedan est de retour à Châteauroux, un club où il a évolué d'abord en tant que joueur, puis en tant qu'entraîneur-adjoint. Il assurera sa première séance d'entraînement lundi prochain.

Olivier Saragaglia, acteur de la remontée en ligue 2

Olivier Saragaglia a d'abord été joueur à la Berri entre 1993 et 1996. Il partage le titre de champion de France du championnat de National avec le club en 1994, puis joue deux saisons en ligue 2 sous le maillot rouge et bleu. Il retourne ensuite à Grenoble, sa ville d'origine.

Vingt ans plus tard, Olivier Saragaglia revient à Châteauroux mais sur le banc, en tant qu'entraîneur-adjoint . Il y restera de 2016 à 2020, et assurera l'intérim de trois entraîneurs différents. D'abord celui en 2017 de Michel Estevan, mis à pied pour une histoire de pari sportif en ligne . Olivier Saragaglia participe alors à la remontée de Châteauroux en ligue 2, grâce à une fin de saison quasi parfaite puisque son équipe enchaîne sept matchs sans défaites.

En 2018, il assure un second intérim, en remplaçant cette fois l'entraineur Jean-Luc Vasseur, écarté en raison des mauvais résultats sportifs. Olivier Saragaglia fait ses preuves, en mettant fin à un début de série noire (deux lourdes défaites; lui décroche le match nul 0-0 contre le Paris Football Club).

En 2020 rebelote, Olivier Saragaglia assure l'intérim de Nicolas Usaï, lui aussi remercié en raison des mauvais résultats sportifs. Il redevient ensuite adjoint, car à l'époque il n'avait pas les diplômes nécessaires pour entrainer une équipe de foot. Mais à l'arrivée d'un quatrième entraîneur, Benoît Cauet en 2020 Olivier Saragaglia quitte le club castelroussin. Depuis, il a décroché ses diplômes, et après avoir entraîné Sedan obtenant de bons résultats (le club ardennais qui vient d'être rétrogradé financièrement en régionale avait fini la saison de National à la 7e place du classement la saison passée), il revient donc à Châteauroux. Son défi est de taille : il va devoir composer avec une équipe quasiment totalement renouvelée , qui a perdu la quasi-totalité de ses cadres en fin de contrat (17 joueurs sont partis).