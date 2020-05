Berrichonne : Opa Sanganté et Rémi Pillot prolongent pour trois saisons

Voilà une nouvelle qui va ravir ceux qui apprécient sur et en dehors du terrain Rémi Pillot et Opa Sanganté. Ils ont accepté tous les deux une prolongation de trois saisons.

Lors de son intronisation, le nouveau directeur sportif, Aldo Angoula avait annoncé la prolongation de contrat de trois ans acceptée oralement par le milieu de terrain Opa Sanganté. Arrivée de chambly en 2016, Opa s'est non seulement très vite acclimaté mais il est devenu en plus le patron du milieu de terrain. Véritable leader combatif il a fait partie de l'aventure lors de la remontée du club en ligue 2. Son entraîneur Nicolas Usaï n'a d'ailleurs pas hésité à plusieurs reprises la saison dernière à lui confier le brassard de capitaine. A 29 ans, Opa Sanganté a disputé 158 matchs en professionnel toutes compétitions confondus dont 129 avec la Berri pour cinq buts marqués et cinq passes décisives.

Rémi Pillot pour sa part n'a jamais baissé les bras y compris cette saison 2019 -2020 quand il a du céder sa place de numéro 1 à Julien Fabri quand il s'est fait opérer des adducteurs au mois de novembre. Il est revenu avec la même détermination et la même motivation. Arrivée lui aussi comme Opa Sanganté en 2016, il était le gardien titulaire de la Berri lors de la remontée du club au niveau 2 du football professionnel. A 30 ans, Rémi Pillot a disputé 81 matchs en professionnel dont 74 avec la Berri. Rémi Pillot est donc maintenant lié au club jusqu'en 2023.