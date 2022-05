Bertrand Reuzeau reprend le flambeau de la formation à Montpellier

Bertrand Reuzeau a dirigé le centre de formation du PSG et de Monaco

Bertrand Reuzeau devrait bel et bien revenir à la maison ! Ancien joueur de la Paillade entre 1991 et 1996, le défenseur et milieu de terrain devenu spécialiste de la formation devrait prendre les commandes de l'académie pailladine, cet été, selon nos informations qui confirment celle de nos confrères du 10 Sport, publiée ce jeudi.

L'homme de 56 ans, qui avait mis un terme à sa collaboration avec l'AS Monaco, en début d'année, remplacera Francis De Taddeo, qui quitte le MHSC après quatre saisons, pour rejoindre le FC Metz.

Bertrand Reuzeau a longtemps piloté la formation au Paris-Saint-Germain, avant d'effectuer deux passages sur le rocher, entre 2016 et 2018, puis entre 2019 et février 2022. Il était, entre temps, retourné au PSG en tant que manager général du centre de formation, mais avait entretenu une relation compliquée avec Antero Henrique et Paul Noga, son directeur technique, selon nos confrères de l'Equipe.

En tant que joueur, il est passé par Laval, Lille et Sochaux, mais c'est à Montpellier qu'il est resté le plus longtemps. Venu remplacer Pascal Baills, au début des années 90, il a notamment disputé la finale de la Coupe de France, perdue face à Auxerre, en 1994.