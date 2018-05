La RS Magny à Metz a besoin de nouveaux vestiaires pour accueillir ses footballeuses, de plus en plus nombreuses. Elles sont à l'étroit dans les installations actuellement, conçues au départ pour les hommes uniquement.

Metz, France

Un grand tournoi de foot se tient depuis le début de ce week-end de Pentecôte au club de la RS Magny à Metz, avec au total 1.400 jeunes garçons et filles accueillis de samedi à lundi. Une grande fête du foot et du foot féminin féminin notamment, sauf qu'en coulisses, le club manque de vestiaires pour accueillir à la fois des filles et des garçons. Et la RS Magny peine à convaincre la ville de Metz, propriétaire des lieux, d'engager des travaux. Le club a ouvert une section féminine il y a deux ans et de plus en plus de filles s'y inscrivent. Il y a urgence à trouver une solution plaident ses dirigeants.

Elles sont obligées de se mettre par terre pour se chausser, pour s'habiller

Quand à la fois les filles et les garçons jouent le week-end, il y a embouteillage. Pour éviter que tous se changent dans les 6 vestiaires du club, les footballeuses sont installées à part dans 2 autres vestiaires, beaucoup plus petits : "Vous y mettez difficilement une équipe de foot à 11. Elles sont obligées de se mettre par terre pour mettre leurs chaussures, pour s'habiller, c'est difficile", explique Jean-Marc Miglio, le responsable de la section féminine du club qui connait un beau succès : déjà 35 joueuses et une 4e équipe en septembre prochain. "Automatiquement, le besoin de vestiaires dédiés aux féminines est primordial à Magny. Si les autorités souhaitent le développement du sport féminin, il faut de nouveaux vestiaires" ajoute-t-il.

Pour le président Benoit Bailly, "si le club veut se développer, il a besoin de nouvelles installations. on a un réel problème d'installation à l'heure actuelle".

Ce problème de vestiaires empêche même d'autres clubs d'ouvrir des sections pour les filles, alors que la coupe du monde de foot féminin en France l'an prochain va encore créer des vocations.

L'adjoint au maire de Metz en charge du dossier Jacques Tron précise que la demande du club a bien été prise en compte et l'investissement sera proposé dans le projet de budget 2019 de la ville.