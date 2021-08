Au lendemain de la victoire éclatante de l'OGC Nice sur la pelouse du Losc (4-0), on vous propose de revivre dans les conditions du direct les meilleurs moments du match.

BEST OF : revivez la victoire éclatante de l'OGC Nice à Lille

Il fallait arriver à l'heure samedi sur France Bleu Azur pour ne pas rater le début du festival de l'OGC Nice ! Deux buts dans les six premières minutes pour lancer les Aiglons vers une victoire retentissante sur la pelouse du champion de France (4-0). Des cordes vocales qui souffrent, le cœur qui s'emballe, on vous propose de revivre ce dimanche ce succès dans les conditions du direct ! On remet ça face à l'OM ?