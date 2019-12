Pas de but mais de nombreuses occasions, le match nul (0-0) au stade Francis-Le Blé entre Brest et Nice a été vivant malgré les conditions climatiques très difficiles. Les gardiens ont brillé. Les meilleurs moments de la rencontre, commentés en direct sur France Bleu Azur, condensés en deux minutes.

BEST OF - Revivez les meilleurs moments de Brest - Nice sur France Bleu Azur

nice

Vivien Seiller était aux commentaires samedi soir de Brest - Nice sur France Bleu Azur. Pas de but à se mettre sous la dent mais une belle partie malgré tout. Les Brestois ont frappé la barre à deux reprises. Les Aiglons ont également eu de nombreuses opportunité pour l'emporter. Match nul logique qu'on revit en deux minutes. C'est le "menu Best Of" du dimanche.