BEST OF - Revivez les meilleurs moments de Nice - Metz sur France Bleu Azur

L'OGC Nice s'est imposé samedi soir 4-1 face à Metz à l'occasion de la 17e journée de Ligue 1. La plus large victoire de la saison pour les Aiglons, qui n'avaient pas marqué quatre buts dans une rencontre de championnat depuis un an et demi. Cela vaut bien un petit "replay".

Ignatius Ganago auteur du 3e but du Gym face à Metz (4-1), félicité par Stanley Nsoki et Adam Ounas

Nice, France

De la frappe lointaine de Wylan Cyprien (10e) à celle non moins splendide de Pierre Lees-Melou (76e), le Gym a régalé samedi soir à l'Allianz Riviera face aux pauvres Messins (4-1). Cyprien, toujours lui, sur pénalty (41e) et Ignatius Ganago (59e) sont les auteurs des deux autres buts niçois. On revit cette sixième victoire de la saison de l'OGC Nice en Ligue 1 dans les conditions du direct avec Maxime Bacquié et Patrice Alberganti aux commentaires sur France Bleu Azur.