Malgré un score de parité frustrant (1-1), l'OGC Nice a enfin montré du jeu face à Rennes vendredi soir en ouverture de la 21e journée de Ligue 1. Revivez les meilleurs moments dans les conditions du direct sur France Bleu Azur. C'est le Best of du samedi matin !

BEST OF : revivez les meilleurs moments de Nice - Rennes

Nice, France

Si vous n'étiez pas à l'écoute de France Bleu Azur vendredi soir, vous avez eu tort ! On a vécu une belle soirée foot grâce aux deux équipes, qui ont chacune eu leur mi-temps. Du jeu, du rythme, des occasions et finalement une ouverture du score méritée. Le Gym a tout bien fait pendant 50 minutes face à Rennes vendredi soir en ouverture de la 21e journdée de Ligue 1. Pierre Lees-Melou a signé sa 6e passe décisive de la saison pour le Danois Kasper Dolberg, auteur lui de son 6e but en Ligue 1.

Mais le Gym a ensuite reculé et laissé les Rennais revenir dans le match, puis au score à 10 minutes de la fin. Flavien Tait était à la réception d'un centre un peu cafouillé par la défense niçoise pour ouvrir son compteur but sous le maillot rennais. Le match nul est donc logique mais laisse des regrets.