Beto Marcico avant France-Argentine : "Mes enfants vont supporter les Bleus"

Joueur emblématique du TFC dans les années 80 (1985-1992), l'Argentin Beto Marcico rêve de voir son pays soulever une troisième Coupe du Monde. Installé à Buenos Aires, il va vivre un match particulier en famille.

Quelle est l'ambiance à Buenos Aires depuis le début de la Coupe du Monde ?

"Ici, c'est la folie. Les gens ont beaucoup de problèmes économiques mais le foot cache tout. Si l'Argentine devient championne du monde, ça va être la folie à Buenos Aires. Même avec une inflation de près de 9%, les gens s'en foutent et sortent dans la rue pour fêter la victoire."

Que pensent les Argentins du fait d'affronter la France ?

"C'est l'adversaire le plus difficile sans doute. On savait que la France arriverait en finale. Ce sont les deux meilleures équipes du Mondial. Ils n'ont pas peur, il y a beaucoup de respect. Ici, on mise tout sur la forme exceptionnelle de Messi."

Et vous Beto, vous la voyez comment cette finale ?

"Je le vois 50-50. L'Argentine a une très bonne équipe qui joue en contre, la France a un bon jeu collectif. Malgré tous les joueurs qui n'ont pas pu aller au Mondial, Deschamps a fait un très beau travail. C'est une équipe solide."

Vous allez forcément supporter l'Argentine malgré vos années à Toulouse...

"Bien sûr que je vais supporter l'Argentine, mais mes enfants vont supporter la France ! Chacun avec son drapeau. Ils sont nés en France, même si aujourd'hui ils habitent en Argentine. On va vivre le match ensemble. Mais on ne va pas se chambrer ! Je serais content pour mes enfants si la France gagne, et sinon ils seront contents pour leur père."