Béziers - Châteauroux : La Berri vise la passe de trois victoires de suite à l'extérieur

C'est devenu une mauvaise et une bonne habitude. Ces derniers mois, la Berri (14ème) ne gagne plus chez elle en revanche à l'extérieur elle se comporte plutôt bien. La preuve elle reste sur deux succès de suite et vise la passe de trois sur la pelouse du promu Béziers (18ème).

Châteauroux, France

Une chose est sûre, le fidèle public du stade Gaston-Petit est sevré de victoire à domicile depuis le vendredi 30 novembre (1 à 0) face à Sochaux. En revanche à l'export, la Berrichonne Football va bien comme en témoigne les deux dernières victoires ramenées de Beauvais face au Red Star (3 à 1) et plus récemment du stade Marcel Picot face à L'AS Nancy Lorraine (1 à 0). Alors si à domicile les "bleu et rouge" ont du mal à faire le jeu à l'extérieur les joueurs de Nicolas Usaï se trouvent mieux et son plus à l'aise. Un vrai paradoxe quand on sait que les fameux précieux points pour le maintien se prennent à domicile. Justement le maintien il en sera question dans ce duel. Béziers tout d'abord promu cette saison n'est pas au mieux 19ème au classement avec 20 points a égalité de points avec le premier relégable Nancy.

L'idéal c'est d'avoir 13 points d'avance à l'issue du match ou de conserver nos 10 points, ce sera déjà ça. " - Nicolas Usaï

Et que dire des performances des Bitérois sur leur pelouse du stade de la Méditerranée ! Les joueurs de Mathieu Chabert n'ont pas remporté un seul match sur leur pelouse ! C'est en fait un duel entre deux équipes séparées par dix points au classement général (30 pour Châteauroux et 20 pour Béziers). Deux formations qui jouent le maintien avec un net avantage pour le moment en faveur des Castelroussins.

D'ailleurs cet écart l'entraîneur de la Berrichonne Nicolas Usaï souhaite qu'il soit le même à l'issue de cette 26ème journée de ligue 2 : " Tout d'abord je souhaite que mon groupe réagisse face à Béziers après la piètre prestation à domicile lors de notre dernier match face à Orléans. J'attends donc une réaction d'orgueil au delà du résultat. Après l'idéal c'est de compter 13 points d'avance sur Béziers à l'issue du match mais si à minima nous pouvons conserver nos dix points d'avance ce sera déjà ça." L'entraîneur Castelroussin pourra aussi compter sur le retour de trois joueurs expérimentés : L'attaquant Christophe Mandanne blessé à domicile face à Valenciennes le vendredi 18 janvier dernier et les milieux de terrain Valentin Vanbaleghem et Opa Sanganté qui revient pour sa part de suspension.

Le retour du milieu de terrain Sanganté

Du coup les trois jeunes Adinany, Leroy et Chevreuil sortent du groupe de 18. Nicolas Usaï est vraiment très content du retour de son milieu de terrain Sanganté : " Opa est déterminant dans cette équipe, d'abord le joueur et puis tout ce qu'il dégage son abnégation son état d'esprit. C'est un vrai guerrier mais c'est avant tout un joueur de football qui nous apporte de la variété dans le jeu. C'est un joueur clé pour moi. "L'objectif une fois encore c'est de prendre des points à l'extérieur ou la Berri est sur deux succès de suite pour palier à ce manque d'efficacité et surtout de victoire à domicile. La passe de trois à l'export est en vue face à une équipe de Béziers qui va se battre jusqu'à la dernière journée pour tenter de se maintenir en ligue 2. Les Castelroussins sont donc prévenus.