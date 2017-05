Bien senti, Santini

L'été dernier, nombreux étaient dubitatifs devant le recrutement d'Ivan Santini, colosse croate venu de Belgique pour suppléer Andy Delort, buteur adulé aux fortes velléités de départ. A trois matchs de la fin de la saison, le natif de Zadar affiche déjà de meilleures statistiques que le Sétois.

"Ivan Santini est un attaquant qui va nous marquer 15 buts cette saison." Patrice Garande ne s'est pas trompé. Lors de la présentation du buteur croate à la fin juillet, l'entraineur caennais ne tarie pas d'éloges sur sa nouvelle recrue offensive. Massif, calme, le colosse de Zadar (1,90 m pour 90 kg) a donc atteint la barre symbolique envisagée par son coach avant qu'il ne dispute la moindre minute en rouge et bleu.

Toutefois, est-ce une surprise ? Partout où il est passé, Ivan Santini a toujours marqué. Lors de ses trois saisons au NK Zadar, son bilan est de 26 buts en 65 matchs. En Belgique, au Standard de Liège, il score 47 buts en 112 matchs. Depuis le début de sa carrière, le Croate trouve donc les filets presque tous les deux matchs. La statistique se vérifie encore en Normandie puisqu'il a marqué 16 fois en 35 rencontres.

Début en fanfare

En Ligue 1, Ivan Santini marque un but toutes les 186 minutes. Il a surtout su s'imposer dans le cœur des supporters dès ses premiers instants sous le maillot malherbiste. Alors qu'il n'a encore jamais joué avec ses nouveaux coéquipiers, qu'il est à Caen depuis moins d'une semaine, il enfile déjà le costume de sauveur au soir de la première journée. Le SMC entame mal sa saison à d'Ornano pour l'ouverture du championnat. Menée 2-0 par Lorient, la formation normande n'en mène pas large. Le croate va tout changer.

A la demi-heure de jeu, il provoque l'expulsion de Zargo Touré. Cinq minutes plus tard, il réduit la marque de la tête sur corner avant de donner la victoire à son équipe en fin de match. Un doublé pour débuter, la performance idéale. Son style n'est pas académique, Santini est un attaquant à l'ancienne, un peu pataud, lourd, mais chirurgical lorsqu'il est trouvé dans la surface. S'il n'est pas forcément "beau" à voir jouer, il est diablement plus efficace qu'Andy Delort, qui s'éparpillait beaucoup plus sur le terrain et perdait en lucidité face aux cages.

Quand tu bois les défenses de Ligue 1. #TFCSMC pic.twitter.com/y90Zxyxs9H — Patride Garance (@patridegarance) May 6, 2017

Pour l'instant, Santini a marqué face à 9 clubs sur 19 cette saison. L'homme aime bien récidiver. Il a déjà réalisé trois doublés (Lorient, Dijon, Lyon) et a inscrit deux buts lors des matchs aller et retour contre Nice, Metz et Toulouse. Ses deux réalisations face aux Pitchounes ont d'ailleurs permis à Caen d'empocher six points.

Passage à vide et résurrection

La saison d'Ivan Santini n'est pas parfaite pour autant. L'attaquant a connu un gros passage à vide début 2017. Après son doublé contre Lyon (3-2), il n'a plus trouvé les filets pendant huit matchs, soit deux mois de compétition. Son but contre Angers aura été inutile (2-3) mais il lui a permis de relancer la machine. Depuis, il est présent à chaque fois que le SMC marque un but, à la passe ou à la finition.

Dans ce sprint final, le Croate a été décisif sur sept des huit derniers buts marqués par le Stade Malherbe. Si Caen parvient à se maintenir en Ligue 1, il pourra remercier chaleureusement son buteur, déjà auteur du troisième meilleur ratio de but d'un Malherbiste sur une saison dans l'élite, à égalité avec Yoann Gouffran (16 buts en 2006-2007), et derrière Youssef El Arabi (18 buts en 2010-2011) et Xavier Gravelaine (21 buts en 1992-1993). De quoi lui faire enfiler le costume de président ?