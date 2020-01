Bientôt des travaux de rénovation pour le terrain synthétique et les vestiaires du Stade Auxerrois

Auxerre, France

Deux bonnes nouvelles en ce début d'année pour le Stade Auxerrois. La municipalité d'Auxerre a confirmé la rénovation au cours des prochains mois du terrain synthétique du club qui compte 450 licenciés en football. En très mauvais état, depuis des années, le terrain ne pouvait même plus accueillir de compétition depuis le mois d'octobre. La ville, propriétaire des infrastructures, a aussi confirmé que les vestiaires allaient également être rénovés pour être agrandis. En revanche, toujours pas de solution trouvée pour les légionelles qui ont fait leur retour dans les vestiaires du club.

La pelouse synthétique du Stade Auxerrois date de 1998

C'est le soulagement chez Thierry Renault, président de la section football au Stade Auxerrois, qui réclamait ces travaux depuis des années. _"_La pelouse était trop usée, elle a 20 ans, elle est arrivée vraiment au bout du rouleau, elle était limite dangereuse donc on ne pouvait plus pratiquer de la compétition dessus. Et les vestiaires, c'était une obligation de la Fédération de football qui impose d'avoir une certaine taille de vestiaire pour pratiquer au niveau Régional 1. C'est sûr que plus on veut monter à un certain niveau, plus on nous impose des conditions" explique Thierry Renault. Les travaux sont attendus pour la fin de saison ou l'été et devraient être terminés pour le début de la prochaine saison.

Encore un problème de légionelles au club

"On a encore un problème de légionellose dans les vestiaires sur les douches, confirme Thierry Renault. Et pour le moment, ni la mairie, ni les techniciens n'arrivent à trouver une solution pour régler le problème à long terme. On doit se montrer patient." Ce problème de légionelles est récurrent au club, l’accès aux douches du Stade Auxerrois avait même été interdit pendant une période de sept mois au cours de l’année 2018.