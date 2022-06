Bientôt la reprise pour le Stade Brestois

Alors que le calendrier des rencontres de Ligue 1 pour la saison 2022-2023 devrait être connu en début de semaine prochaine, le Stade Brestois vient d'officialiser une partie de son programme d'avant saison.

La reprise aura lieu dans un peu plus de deux semaines, lundi 27 juin. Et, d'ici la reprise du championnat début août, les Ty Zefs disputeront six matchs amicaux dont trois sont déjà déterminés. Le premier se jouera à Gouesnou, samedi 9 juillet, contre Avranches qui évolue en National. Le deuxième aura lieu à Dinan samedi 16 juillet face à Lorient pour un duel entre clubs de L1. Et enfin le troisième sera disputé à Guingamp samedi 23 juillet face à En Avant club de Ligue 2 .

Un stage est également programmé du dimanche 10 au samedi 16 juillet à Dinard