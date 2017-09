"Bienvenue au club" : la nouvelle émision football de France Bleu Normandie

France Bleu Normandie lance une nouvelle émission consacrée essentiellement au football et la la Ligue 2 : chaque lundi, rendez-vous en direct dans "Bienvenue au club", avec Manuel Quesnel et Bertrand Queneutte.

La sport fait peau neuve sur France Bleu Normandie. Avec deux clubs normands en Ligue 2 cette saison, la radio lance une nouvelle émission, intitulée "Bienvenue au club". Chaque lundi, en direct entre 18h35 et 19h, Manuel Quesnel et Bertrand Queneutte décortiquent l'actualité du HAC et de QRM, avec un invité en studio. Ils reviennent sur les matchs du week-end et sur les sujets brûlants du moment, le tout ponctué de nouvelles rubriques.

Parole aux supporters

Les supporters des deux clubs ou tout simplement les amoureux du ballon rond ont aussi la parole, dans "Bienvenue au club". L'émission est parsemée de questions des auditeurs à l'invité ou bien à nos deux journalistes, via les réseaux sociaux ou même en direct par téléphone. Sur twitter, un hashtag à retenir : #FBbienvenueauclub.

Oswald Tanchot : premier de Ligue 2 et premier invité !

Pour la première de "Bienvenue au club", Oswald Tanchot était l'invité ce lundi 4 septembre 2017, en direct de nos studios du Havre. Le coach Ciel et Marine a évoqué la place de leader de son équipe, le mercato estival et les ambitions de son club.

Oswald Tanchot dans "Bienvenue au club" - PARTIE 1

Oswald Tanchot dans "Bienvenue au club" - PARTIE 2