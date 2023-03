Bilal Brahimi invité d'Allo Malherbe : "J'ai signé un contrat de 4 ans, je suis très bien ici, je vais rester"

Né à Villepinte en région parisienne où il a évolué de 6 à 15 ans, Bilal Brahimi explique : "j'avais dans le sang. On jouait avec mon petit frère. J'étais obligé de réussir. Soit j'y arrivais, soit je restais dans le quartier." Une victoire en Coupe Gambardella avec Troyes, un contrat de stagiaire pro et la carrière semblait lancée, trop vite peut-être, Bilal Brahimi avec quelques kilos en trop n'est pas gardé. Le milieu de terrain part au Havre, en plein Covid, une période qui le fait douter au point de penser abandonner le football.

"J'ai signé un contrat de quatre ans (...), ça veut dire qu'on compte sur moi"

Aujourd'hui, tout cela parait bien loin. Bilal Brahimi après une saison pleine à Dunkerque, a déjà disputé cette année 28 matchs sous les couleurs malherbistes : "J'ai signé un contrat de quatre ans. Je suis très bien ici, je vais y rester. Quand j'ai appris que le SMC s'intéressait à mois, j'ai été très heureux. Surtout sur un contrat aussi long. Ça veut dire qu'on compte sur moi. A moi de rendre rendre cette pièce sur le terrain et de mouiller le maillot à fond."

Quant à la suite de la saison, Bilal Brahimi se montre raisonnablement prudent : "il reste je crois, dix ou onze matchs à jouer. Il faut essayer de faire des séries et voir où on est à la fin. Il faudra déjà faire mieux que l'année dernière" (Le club compte huit points de plus cette année). Concernant les supporters, toujours présents en nombre, le joueur rajoute : "on voit qu'ils sont là à chaque match pour nous soutenir et on va essayer de rendre ça sur le terrain au maximum."

Les moyens de jouer en Ligue 1 à terme

Pour Romain Revelli, son entraîneur à Dunkerque qui lui a remis le pied à l'étrier, salue son parcours "magnifique" dans le Nord : "il a pris sa chance en tentant des choses et en s'imposant rapidement comme titulaire. Vous savez, 23 ans avec un parcours comme il a eu, ça reste jeune. Dans trois ou quatre ans,, on pourra vraiment dire à quel niveau il peut jouer et il est déjà très très haut. Pour moi, il peut atteindre largement au moins un bon club de première division."

"Franchement le top serait qu'on fasse monter le Stade Malherbe" affirme Bilal Brahimi dans un sourire. Ce n'est pas nous qui allons le contredire !